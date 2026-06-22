Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

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"За восемь лет моя позиция не изменилась: если бы меня сейчас пригласили на Олимпиаду без флага и гимна, я бы снова отказался ехать. Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна", - заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок".