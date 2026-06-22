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Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Лыжные гонки
 
12:57 22.06.2026 (обновлено: 13:28 22.06.2026)
Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

Лыжник Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде без флага и гимна

© Фото : ВДЦ "Орленок"Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в "Орленке"
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в Орленке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что вновь отказался бы от поездки на Олимпийские игры без флага и гимна, если бы получил такое приглашение.
Крюков выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере в личном спринте. В 2018 году он отказался от выступления на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, назвав выступление на таких условиях унижением.
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"За восемь лет моя позиция не изменилась: если бы меня сейчас пригласили на Олимпиаду без флага и гимна, я бы снова отказался ехать. Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна", - заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок".
"По себе знаю: как только нам запретили выступать под нашим флагом, я перестал смотреть лыжи по телевизору. У человека, который живет этим видом спорта, просто пропадает интерес. Для молодых людей, начинающих свой путь в профессиональном спорте, это большой удар; они теряют мечту стать олимпийскими чемпионами", - отметил он в беседе с юными журналистами.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Интервью с Никитой Крюковым состоялось в ВДЦ "Орленок" в рамках работы "Медиалаборатории" - совместного просветительского проекта детского центра с международной медиагруппой "Россия сегодня" для российских и зарубежных школьников.
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Лыжные гонкиСпортНикита КрюковСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Социальный навигаторЮнкоры России сегодняОрленок (детский центр)Медиалаборатория в "Орленке"
 
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