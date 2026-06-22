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Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьей погибшей - РИА Новости, 22.06.2026
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17:43 22.06.2026
Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьей погибшей

Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре Артюшин извинился перед семьей погибшей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall, во время избрания ему меры пресечения в Первомайском районном суде Краснодара
Мужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall, во время избрания ему меры пресечения в Первомайском районном суде Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall, во время избрания ему меры пресечения в Первомайском районном суде Краснодара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара, извинился перед семьей погибшей женщины.
  • Следственный комитет ходатайствовал о заключении Артюшина под стражу до 20 августа 2026 года, и суд удовлетворил это ходатайство.
КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара в субботу, извинился перед семьей погибшей в результате нападения женщины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей", - сказал Артюшин.
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Он попытался объяснить свои действия, заявив, что у него шаткая, несформировавшаяся психика, и признавшись, что увлекался историями преступников, совершивших массовые убийства.
Следственный комитет в суде ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу сроком два месяца, до 20 августа 2026 года. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник был задержан, с ним работали полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Было возбуждено уголовное дело.
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