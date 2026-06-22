Мужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall, во время избрания ему меры пресечения в Первомайском районном суде Краснодара

Мужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall, во время избрания ему меры пресечения в Первомайском районном суде Краснодара

Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьей погибшей

Краткий пересказ от РИА ИИ Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара, извинился перед семьей погибшей женщины.

Следственный комитет ходатайствовал о заключении Артюшина под стражу до 20 августа 2026 года, и суд удовлетворил это ходатайство.

КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара в субботу, извинился перед семьей погибшей в результате нападения женщины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей", - сказал Артюшин.

Он попытался объяснить свои действия, заявив, что у него шаткая, несформировавшаяся психика, и признавшись, что увлекался историями преступников, совершивших массовые убийства.

Следственный комитет в суде ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу сроком два месяца, до 20 августа 2026 года. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.