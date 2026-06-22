Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьей погибшей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара, извинился перед семьей погибшей женщины.
- Следственный комитет ходатайствовал о заключении Артюшина под стражу до 20 августа 2026 года, и суд удовлетворил это ходатайство.
КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Григорий Артюшин, напавший на людей в торговом центре Краснодара в субботу, извинился перед семьей погибшей в результате нападения женщины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей", - сказал Артюшин.
Он попытался объяснить свои действия, заявив, что у него шаткая, несформировавшаяся психика, и признавшись, что увлекался историями преступников, совершивших массовые убийства.
Следственный комитет в суде ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу сроком два месяца, до 20 августа 2026 года. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник был задержан, с ним работали полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Было возбуждено уголовное дело.