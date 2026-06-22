Миронов предложил увековечить память узников концлагеря "Хохенбрух"

Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря. Архивное фото

Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увековечить память советских узников нацистского концлагеря «Хохенбрух».

Концлагерь «Хохенбрух» располагался в Восточной Пруссии, на территории нынешнего поселка Громово в Калининградской области.

В настоящее время на территории бывшего концлагеря установлены стелы в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в День памяти и скорби предложил увековечить память советских узников нацистского концлагеря "Хохенбрух".

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Я подготовил депутатский запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Необходимо, чтобы память о жертвах геноцида была увековечена на этом месте", - сказал Миронов РИА Новости.

Политик сообщил, что в его интернет-приемную обратилась жительница региона, которая обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря установлены две стелы по инициативе правительства и генконсульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, концентрационный лагерь "Хохенбрух" располагался в Восточной Пруссии (в настоящее время поселок Громово в Калининградской области ).

По одной из версий, он действовал с августа 1939 по январь 1945 года, когда его освободила Красная армия. По другой - по октябрь 1944 года, когда в страхе перед наступающей Красной армией нацисты издали приказ об эвакуации населения и всех государственных учреждений из прифронтовой зоны.

"Первоначально созданный как лагерь для польских военнопленных и гражданских лиц, он быстро превратился в тюрьму гестапо, а с 1943 года получил статус филиала концлагеря "Штуттгоф". Среди узников преобладали политические противники режима, евреи, а после 1941 года - советские военнопленные", - добавили в пресс-службе.