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Миронов предложил увековечить память узников концлагеря "Хохенбрух" - РИА Новости, 22.06.2026
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08:39 22.06.2026
Миронов предложил увековечить память узников концлагеря "Хохенбрух"

Миронов предложил увековечить память советских узников концлагеря "Хохенбрух"

© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанкГора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря
Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виктор Темин
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Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увековечить память советских узников нацистского концлагеря «Хохенбрух».
  • Концлагерь «Хохенбрух» располагался в Восточной Пруссии, на территории нынешнего поселка Громово в Калининградской области.
  • В настоящее время на территории бывшего концлагеря установлены стелы в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в День памяти и скорби предложил увековечить память советских узников нацистского концлагеря "Хохенбрух".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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"Я подготовил депутатский запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Необходимо, чтобы память о жертвах геноцида была увековечена на этом месте", - сказал Миронов РИА Новости.
Политик сообщил, что в его интернет-приемную обратилась жительница региона, которая обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря установлены две стелы по инициативе правительства и генконсульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, концентрационный лагерь "Хохенбрух" располагался в Восточной Пруссии (в настоящее время поселок Громово в Калининградской области).
По одной из версий, он действовал с августа 1939 по январь 1945 года, когда его освободила Красная армия. По другой - по октябрь 1944 года, когда в страхе перед наступающей Красной армией нацисты издали приказ об эвакуации населения и всех государственных учреждений из прифронтовой зоны.
"Первоначально созданный как лагерь для польских военнопленных и гражданских лиц, он быстро превратился в тюрьму гестапо, а с 1943 года получил статус филиала концлагеря "Штуттгоф". Среди узников преобладали политические противники режима, евреи, а после 1941 года - советские военнопленные", - добавили в пресс-службе.
Заключенные содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и массово гибли от непосильного труда и казней.
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