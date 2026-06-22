Концерт к 85-й годовщине начала ВОВ прошел во Ржеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерт-реквием, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялся у Ржевского мемориала Советскому солдату.
- Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко отметил, что в боях на Ржевско-Вяземском выступе погибло более 1,3 миллиона советских солдат.
- В концерте приняли участие Московский синодальный хор, оркестр «Московская камерата», балет ансамбля песни и пляски ЦВО, артисты культбригады Москонцерта и другие исполнители.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Концерт-реквием ко Дню памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялся у Ржевского мемориала Советскому солдату, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня с вами на этом святом, обильно политом кровью бойцов Красной армии месте - на Ржевском мемориале Советскому солдату. В преддверии дня мы пришли поклониться нашему солдату - этому юному, девятнадцатилетнему парню, который запечатлен в этом прекрасном мемориале", - сказал на церемонии заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.
Он отметил, что по последним оценкам в боях на Ржевско-Вяземском выступе погибло более 1,3 миллиона советских солдат, а в самом Ржеве из 50-тысячного населения к концу оккупации осталось не более 300 человек. В ходе исторических экспедиций за семь лет специалисты Российского военно-исторического общества подняли останки почти 3 тысяч бойцов, но из них было установлено только 153 имени.
В годовщину дня памяти и скорби над Ржевским мемориалом прозвучали стихи и песни о войне: от легендарного "Жди меня" Константина Симонова до современной поэзии Влада Маленко и Сергея Лобанова. В ходе вечера перед зрителями выступили Московский синодальный хор, оркестр "Московская камерата", балет ансамбля песни и пляски ЦВО, артисты культбригады Москонцерта, народный артист России Евгений Князев, актриса Анна Чепенко, певец и композитор Владимир Брилев, певица Алла Омелюта и другие. Организаторами мероприятия стали РВИО и Москонцерт.
В завершении вечера участники концерта-реквиема возложили цветы к мемориалу.