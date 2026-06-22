Адиев покинул белорусский клуб из-за "оскорбительных действий"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским футбольным клубом «МЛ Витебск» из-за оскорбительных действий клуба в его отношении.
- 16 июня «МЛ Витебск» отстранил Адиева и его помощника от тренировок с командой.
- Представители Адиева готовят заявление в палату по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием признать уважительность причин увольнения и взыскать с «МЛ Витебск» компенсацию за досрочное расторжение контракта.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский тренер Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским футбольным клубом "МЛ Витебск" из-за оскорбительных действий клуба в его отношении, сообщается в Telegram-канале правовой компании "Алетейя", представляющей интересы специалиста.
16 июня "МЛ Витебск" отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой, причины решения не сообщались. В понедельник в клуб было направлено соответствующее уведомление о расторжении контракта по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба.
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"Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что незаконные действия клуба проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды. Сообщается, что в воскресенье Адиев был отстранен от участия в матче против "Минска". Клуб уведомил тренера, что он не будет заявлен на матч, и запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях, определив Адиеву место на трибуне для просмотра и анализа матча. Позднее тренер был командирован в Витебск в расположение резервной команды.
Представители Адиева готовят заявление в палату по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА), где намерены требовать признания уважительности причин увольнения и взыскания с "МЛ Витебск" компенсации за досрочное расторжение контракта в связи с виновными действиями клуба.
Адиеву 48 лет, он возглавил "МЛ Витебск" 28 апреля. При нем команда сыграла семь матчей, одержав четыре победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. 1 апреля Адиев покинул пост главного тренера самарских "Крыльев Советов". Специалист также работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи". "МЛ Витебск" является действующим победителем чемпионата Белоруссии. В текущем сезоне после 12 туров команда занимает вторую строчку.