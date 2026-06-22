Адиев покинул белорусский клуб из-за "оскорбительных действий"

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"Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей", - говорится в сообщении.