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Премьер Словакии поддержал Кошту в стремлении наладить контакты с Россией - РИА Новости, 22.06.2026
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09:04 22.06.2026
Премьер Словакии поддержал Кошту в стремлении наладить контакты с Россией

Фицо поддержал Кошту в попытках наладить контакты с Москвой

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в стремлении наладить контакты с Россией.
  • Фицо рассказал, что некоторые в ЕС также разделяют такую точку зрения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией, отметив, что эту точку зрения разделяют "несколько премьер-министров".
Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, и какой момент нужно выбрать для этого.
"Я поддерживаю главу Евросовета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении... Несколько премьер-министров разделяют эту точку зрения, и я, вероятно, один из самых активных среди них", - заявил Фицо в интервью газете Politico, говоря о взаимодействии с Россией.
Фицо не уточнил, лидеров каких стран он имеет в виду.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите в Анкоридже, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
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