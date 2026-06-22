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Экс-хоккеист "Динамо" Комтуа заключил контракт со "Спартаком" на один сезон - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
16:30 22.06.2026 (обновлено: 16:39 22.06.2026)
Экс-хоккеист "Динамо" Комтуа заключил контракт со "Спартаком" на один сезон

Канадский нападающий Комтуа заключил контракт со "Спартаком" на один сезон

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Максим Комтуа заключил контракт с московским "Спартаком".
  • Соглашение рассчитано на один год, хоккеист будет выступать под номером 10.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Максим Комтуа заключил контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано на один год. За "красно-белых" Комтуа будет выступать под номером 10. В пятницу стало известно, что канадец покинул московское "Динамо" и перешел в "Спартак" в результате обмена на нападающего Никиту Коростелева.
Комтуа 27 лет, он провел в составе "Динамо" два сезона, сыграл 134 матча и набрал 97 очков (47 голов + 50 передач) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадец является чемпионом мира 2021 года, в его активе также серебро турнира 2022 года.
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