Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия отказывается от выплат компенсаций ленинградским блокадникам нееврейского происхождения.
- По словам Захаровой, Германия применяет двойные стандарты, выплачивая компенсации только блокадникам-евреям.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Германия до сих пор отказывается от выплат компенсаций ленинградским блокадникам нееврейского происхождения, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Германия по-прежнему применяет двойные стандарты по вопросу выплаты компенсаций людям, пережившим блокаду Ленинграда.
"Под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста. При этом отказывается распространить компенсации на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города", - сказала Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.