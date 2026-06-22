Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мобилизованные на Украине проходят военно-врачебные комиссии за 15 минут.

По его словам, в результате мобилизации в ряды вооруженных сил попадают люди, которых воинские части брать не хотят из-за возраста или заболеваний.

Лубинец отметил, что необходимо провести реформу военкоматов и обеспечить общественный контроль за их работой.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мобилизованные на Украине проходят военно-врачебные комиссии буквально за 15 минут, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Формальное прохождение ВВК. Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Все понимают, что невозможно это сделать за такое короткое время. Есть случаи, когда человек сообщает о своем заболевании, имея даже на руках доказательства медицинского лечения, это не принимается к сведению", - сказал Лубинец в эфире телеканала Рада.

По его словам, в результате мобилизуют людей, которых из-за их возраста или заболеваний воинские части брать не хотят. Также он отметил, что сотрудники военкоматов забирают личные вещи у военнообязанных и те не могут сообщить родным, где находятся. Кроме того, есть факты избиения и пыток в отношении мобилизованных.

"У меня каждый день очень много случаев, которые я лично рассматриваю, и, поверьте, я даже один процент случаев публично не показываю", - отметил Лубинец.

По его мнению, необходимо провести реформу военкоматов, их помещения должны быть открыты в том числе для общественного контроля, они должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения.

Лубинец 11 июня заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями.