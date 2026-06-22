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Мобилизованные на Украине проходят ВВК за 15 минут, заявил Лубинец - РИА Новости, 22.06.2026
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17:55 22.06.2026
Мобилизованные на Украине проходят ВВК за 15 минут, заявил Лубинец

Омбудсмен Лубинец: мобилизованные проходят военно-врачебную комиссию формально

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мобилизованные на Украине проходят военно-врачебные комиссии за 15 минут.
  • По его словам, в результате мобилизации в ряды вооруженных сил попадают люди, которых воинские части брать не хотят из-за возраста или заболеваний.
  • Лубинец отметил, что необходимо провести реформу военкоматов и обеспечить общественный контроль за их работой.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мобилизованные на Украине проходят военно-врачебные комиссии буквально за 15 минут, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Формальное прохождение ВВК. Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Все понимают, что невозможно это сделать за такое короткое время. Есть случаи, когда человек сообщает о своем заболевании, имея даже на руках доказательства медицинского лечения, это не принимается к сведению", - сказал Лубинец в эфире телеканала Рада.
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По его словам, в результате мобилизуют людей, которых из-за их возраста или заболеваний воинские части брать не хотят. Также он отметил, что сотрудники военкоматов забирают личные вещи у военнообязанных и те не могут сообщить родным, где находятся. Кроме того, есть факты избиения и пыток в отношении мобилизованных.
"У меня каждый день очень много случаев, которые я лично рассматриваю, и, поверьте, я даже один процент случаев публично не показываю", - отметил Лубинец.
По его мнению, необходимо провести реформу военкоматов, их помещения должны быть открыты в том числе для общественного контроля, они должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения.
Лубинец 11 июня заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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