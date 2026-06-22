МИД КНР отреагировал на удар БПЛА ВСУ по автобусу в Брянкой области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь осудил атаки на мирных жителей и призвал все стороны к сдержанности.
ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Китай осуждает любые атаки на мирных жителей, призывает все стороны к сдержанности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать атаку дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.
На прошлой неделе врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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19 июня, 20:11