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В Кишиневе прошла международная акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
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09:20 22.06.2026
В Кишиневе прошла международная акция "Свеча памяти"

В Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла международная акция "Свеча памяти"

© SputnikАкция "Свеча памяти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
Акция Свеча памяти в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Sputnik
Акция "Свеча памяти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кишиневе прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • Участники зажгли 1418 свечей — по одной за каждый день борьбы с нацизмом.
  • На мемориале прозвучала песня «Синий платочек», и память воинов-освободителей почтили минутой молчания.
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе утром в понедельник на мемориале "Вечность", ознаменовав 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии 22 июня отмечается День памяти и скорби, в честь начала Великой Отечественной войны. В этот день проходят мемориальные мероприятия.
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У подножия памятника участники зажгли 1418 свечей - ровно по одной за каждый день борьбы с нацизмом. Огни зажглись в предрассветный час, когда 85 лет назад начались первые обстрелы, ставшие началом войны.
Память воинов-освободителей почтили минутой молчания. На мемориале прозвучала песня "Синий платочек", символизирующая связь поколений и верность памяти.
Выступая на митинге, один из активистов подчеркнул значимость соблюдения традиции в этот час.
"Важно передавать из поколения в поколение правду о героях, сокрушивших нацизм. Мы обязаны беречь эту память, чтобы мир никогда не забыл о вкладе тех, кто ценой своей жизни подарил нам свободу", - сказал он.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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