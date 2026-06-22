В Кишиневе прошла международная акция "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кишиневе прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Участники зажгли 1418 свечей — по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

На мемориале прозвучала песня «Синий платочек», и память воинов-освободителей почтили минутой молчания.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе утром в понедельник на мемориале "Вечность", ознаменовав 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Молдавии 22 июня отмечается День памяти и скорби, в честь начала Великой Отечественной войны. В этот день проходят мемориальные мероприятия.

У подножия памятника участники зажгли 1418 свечей - ровно по одной за каждый день борьбы с нацизмом. Огни зажглись в предрассветный час, когда 85 лет назад начались первые обстрелы, ставшие началом войны.

Память воинов-освободителей почтили минутой молчания. На мемориале прозвучала песня "Синий платочек", символизирующая связь поколений и верность памяти.

Выступая на митинге, один из активистов подчеркнул значимость соблюдения традиции в этот час.

"Важно передавать из поколения в поколение правду о героях, сокрушивших нацизм. Мы обязаны беречь эту память, чтобы мир никогда не забыл о вкладе тех, кто ценой своей жизни подарил нам свободу", - сказал он.