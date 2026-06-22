На бывшего руководителя "Курской фармации" завели уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Против бывшего руководителя АО «Курской фармации» Игоря Осипова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
- Руководители «Курской фармации» брали займы сами у себя под высокие проценты, а лекарства для льготников закупались по завышенной стоимости.
- Уголовное дело возбуждено по материалам, которые были направлены правительством Курской области.
КУРСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего руководителя обеспечивающей регион льготными лекарствами АО "Курской фармации" Игоря Осипова, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В августе Хинштейн поручил подробно проанализировать деятельность "Курской фармации", которая занимается обеспечением льготными лекарствами. Как уточнял глава региона, руководители "Курской фармации" брали займы сами у себя под высокие проценты, вплоть до 90%; кроме того, лекарства для льготников закупались по завышенной стоимости через коммерческие предложения. Осипов возглавлял организацию с мая 2023-го по декабрь 2025 года.
"Следственным комитетом Курской области возбуждено уголовное дело по статье 286-й "Превышение должностных полномочий" в отношении бывшего уже руководителя "Курской фармации"... гражданина Осипова. Дело возбуждено по материалам, которые были направлены правительством Курской области", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.