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На бывшего руководителя "Курской фармации" завели уголовное дело - РИА Новости, 22.06.2026
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11:20 22.06.2026
На бывшего руководителя "Курской фармации" завели уголовное дело

Хинштейн: на экс-руководителя "Курской фармации" Осипова завели уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против бывшего руководителя АО «Курской фармации» Игоря Осипова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
  • Руководители «Курской фармации» брали займы сами у себя под высокие проценты, а лекарства для льготников закупались по завышенной стоимости.
  • Уголовное дело возбуждено по материалам, которые были направлены правительством Курской области.
КУРСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего руководителя обеспечивающей регион льготными лекарствами АО "Курской фармации" Игоря Осипова, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В августе Хинштейн поручил подробно проанализировать деятельность "Курской фармации", которая занимается обеспечением льготными лекарствами. Как уточнял глава региона, руководители "Курской фармации" брали займы сами у себя под высокие проценты, вплоть до 90%; кроме того, лекарства для льготников закупались по завышенной стоимости через коммерческие предложения. Осипов возглавлял организацию с мая 2023-го по декабрь 2025 года.
"Следственным комитетом Курской области возбуждено уголовное дело по статье 286-й "Превышение должностных полномочий" в отношении бывшего уже руководителя "Курской фармации"... гражданина Осипова. Дело возбуждено по материалам, которые были направлены правительством Курской области", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
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