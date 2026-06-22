Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

© AP Photo / Frank Augstein Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

В Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии заявили о хаосе в правительстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей скорой отставке.

Первые министры Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии выразили мнение о хаосе в правительстве Великобритании после объявления об отставке Кира Стармера.

Экс-мэр Манчестера, а ныне депутат Палаты общин Энди Бернхэм заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов и премьер-министра.

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Первые министры Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии заявили о хаосе в правительстве Великобритании после объявления об отставке премьер-министра Кира Стармера.

Стармер в понедельник объявил о своей скорой отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.

"Хаос в Сан-Стефане (так в Уэльсе называют Вестминстерский дворец в честь часовни Святого Стефана, где депутаты палаты общин собиралась в 1548-1834 годах – ред.) затрудняет коммуникацию с Уэльсом, в которой он нуждается. Его преемник должен установить новые отношения с Уэльсом – с акцентом на расширение полномочий, справедливое финансирование и уважение к нашему мандату", - заявил в соцсети X новый первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru ("Партия Уэльса") Рин ап Йорверт.

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что на фоне хаоса в Северной Ирландии следует отделиться от Соединенного Королевства.

"Сегодня Кир Стармер объявил о своем намерении уйти с поста премьер-министра Великобритании. Его уход подчеркивает хаос, царящий в Вестминстере, и то, что разрыв наших связей с Великобританией улучшит наше будущее", - написала она в X

Первый министр Шотландии Джон Суинни, в свою очередь, указал на карусель из семи премьеров в течение 10 лет.

"Шотландия заслуживает лучшего, чем провальная неработоспособная система Вестминстера, при которой цены на продукты питания и электроэнергию продолжают расти. Единственные реальные перемены произойдут с обретением независимости (Шотландии – ред.)", - написал он в X