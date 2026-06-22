Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В Кемеровской области пьяные подруги подожгли кафе из мести

Краткий пересказ от РИА ИИ В Прокопьевске Кемеровской области пьяные подруги подожгли кафе из мести, откуда их ранее попросили уйти после конфликта с другими посетителями.

Сумма причиненного ущерба составила около 3,5 миллиона рублей, никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемых, следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье об умышленных уничтожении или повреждении имущества.

КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Пьяные подруги подожгли кафе в городе Прокопьевске Кемеровской области из мести, откуда их попросили уйти после конфликта с другими посетителями, они задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленницы отдыхали в кафе, расположенном на цокольном этаже торгового центра. После распития спиртного у них произошел конфликт с другими посетителями, после чего охранник попросил женщин покинуть заведение", – сообщила Волк

Она уточнила, что женщины вызвали такси и уехали, однако по дороге решили отомстить.

"Для этого нашли канистру с бензином, вернулись к торговому центру, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. К этому моменту кафе было уже закрыто, поэтому никто не пострадал. Пламенем оказались повреждены стены, силовой кабель, полностью выгорел припаркованный возле здания автомобиль", – отметила официальный представитель МВД РФ.

Она уточнила, что сумма причиненного ущерба составила около 3,5 миллиона рублей.

Волк добавила, что по первоначальной версии, пожар случился из-за короткого замыкания. Однако позже было установлено, что причиной стал поджог.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых и задержали их. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет, говорится в сообщении.