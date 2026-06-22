В Кемеровской области пьяные подруги подожгли кафе из мести

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Прокопьевске Кемеровской области пьяные подруги подожгли кафе из мести, откуда их ранее попросили уйти после конфликта с другими посетителями.
- Сумма причиненного ущерба составила около 3,5 миллиона рублей, никто не пострадал.
- Полицейские задержали подозреваемых, следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье об умышленных уничтожении или повреждении имущества.
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Пьяные подруги подожгли кафе в городе Прокопьевске Кемеровской области из мести, откуда их попросили уйти после конфликта с другими посетителями, они задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленницы отдыхали в кафе, расположенном на цокольном этаже торгового центра. После распития спиртного у них произошел конфликт с другими посетителями, после чего охранник попросил женщин покинуть заведение", – сообщила Волк.
Она уточнила, что женщины вызвали такси и уехали, однако по дороге решили отомстить.
"Для этого нашли канистру с бензином, вернулись к торговому центру, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. К этому моменту кафе было уже закрыто, поэтому никто не пострадал. Пламенем оказались повреждены стены, силовой кабель, полностью выгорел припаркованный возле здания автомобиль", – отметила официальный представитель МВД РФ.
Она уточнила, что сумма причиненного ущерба составила около 3,5 миллиона рублей.
Волк добавила, что по первоначальной версии, пожар случился из-за короткого замыкания. Однако позже было установлено, что причиной стал поджог.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых и задержали их. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет, говорится в сообщении.
Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.