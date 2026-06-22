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Главного тренера сборной Казахстана по футболу отправили в отставку - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:00 22.06.2026 (обновлено: 16:06 22.06.2026)
Главного тренера сборной Казахстана по футболу отправили в отставку

Байсуфинов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

© Фото : Пресс-служба Казахстанской федерации футболаФутболисты сборной Казахстана
Футболисты сборной Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба Казахстанской федерации футбола
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Талгат Байсуфинов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.
  • За время руководства Байсуфинова национальная сборная показала лучшие результаты, включая ничью с командой Бельгии (1:1) в отборочном раунде чемпионата мира.
  • Футбольная федерация Казахстана выразила сожаление по поводу отставки тренера и сообщила, что подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжится в обычном режиме.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Талгат Байсуфинов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.
В январе Байсуфинов был утвержден главным тренером сборной Казахстана, заняв должность в третий раз. Он был исполняющим обязанности главного тренера с октября 2025 года после ухода Али Алиева, который, в свою очередь, сменил на посту бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.
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Отмечается, что за время своего руководства Байсуфинов показал лучшие результаты за все периоды выступлений национальной сборной. Среди них – ничья с командой Бельгии (1:1) в отборочном раунде чемпионата мира. Сборная Казахстана завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе и не смогла выйти на мировое первенство.
"Футбольная федерация Казахстана выражает сожаление по поводу отставки тренера и уважает его решение. Дальнейшие шаги по формированию тренерского штаба будут объявлены позже. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжится в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Байсуфинову 57 лет, он ранее был главным тренером сборной Казахстана с 2016 по 2017 год и с 2020-го по 2022-й. Также специалист тренировал казахстанские "Аксу", "Иртыш" и "Акжайык".
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