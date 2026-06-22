Главного тренера сборной Казахстана по футболу отправили в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Талгат Байсуфинов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.

За время руководства Байсуфинова национальная сборная показала лучшие результаты, включая ничью с командой Бельгии (1:1) в отборочном раунде чемпионата мира.

Футбольная федерация Казахстана выразила сожаление по поводу отставки тренера и сообщила, что подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжится в обычном режиме.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Талгат Байсуфинов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.

В январе Байсуфинов был утвержден главным тренером сборной Казахстана, заняв должность в третий раз. Он был исполняющим обязанности главного тренера с октября 2025 года после ухода Али Алиева, который, в свою очередь, сменил на посту бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

Отмечается, что за время своего руководства Байсуфинов показал лучшие результаты за все периоды выступлений национальной сборной. Среди них – ничья с командой Бельгии (1:1) в отборочном раунде чемпионата мира. Сборная Казахстана завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе и не смогла выйти на мировое первенство.

"Футбольная федерация Казахстана выражает сожаление по поводу отставки тренера и уважает его решение. Дальнейшие шаги по формированию тренерского штаба будут объявлены позже. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжится в обычном режиме", - говорится в сообщении.