Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анзор Кавазашвили заявил, что сборной России по футболу не стоит думать об участии в чемпионате мира при текущем подходе к выбору тренерского штаба.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
- Кавазашвили критикует подход футбольных руководителей России к комплектации тренерского состава сборной.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборной России по футболу с таким подходом футбольных чиновников к выбору тренерского штаба не стоит и думать об участии в чемпионате мира, заявил РИА Новости экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"Если смотреть на ту сборную, которая на протяжении четырех лет удивляет нас шикарной игрой и победами по 4:0 и 5:0 над сборными стран, которые никак не могут попасть в элиту, то понятно, что нам нечего делать на чемпионате мира", - сказал Кавазашвили.
"Но меня удивляет другое. Почему футбольные руководители в России с отвращением смотрят на свою же сборную и комплектуют тренерский состав, потому что кто-то кому-то понравился. Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным – я этого понять не могу. Неужели у нас перевелись специалисты футбола, которые могут сделать заключение – годен он или не годен? Я думаю, что я ответил на вопрос, готова ли наша сборная играть среди этих новых и незнакомых стран. Думаю, что нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Кавазашвили является чемпионом СССР в составе московских клубов "Торпедо" и "Спартак".