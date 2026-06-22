"Нам нечего делать на ЧМ": Кавазашвили раскритиковал команду Карпина

"Если смотреть на ту сборную, которая на протяжении четырех лет удивляет нас шикарной игрой и победами по 4:0 и 5:0 над сборными стран, которые никак не могут попасть в элиту, то понятно, что нам нечего делать на чемпионате мира", - сказал Кавазашвили.

"Но меня удивляет другое. Почему футбольные руководители в России с отвращением смотрят на свою же сборную и комплектуют тренерский состав, потому что кто-то кому-то понравился. Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным – я этого понять не могу. Неужели у нас перевелись специалисты футбола, которые могут сделать заключение – годен он или не годен? Я думаю, что я ответил на вопрос, готова ли наша сборная играть среди этих новых и незнакомых стран. Думаю, что нет", - подчеркнул собеседник агентства.