В фонде Печерского призвали выставлять в музеях картины об ужасах оккупации

Краткий пересказ от РИА ИИ Меер Аксельрод, известный своим циклом работ об ужасах немецкой оккупации, учился во ВХУТЕМАСе и преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества «4 искусства» и выставлялся вместе с известными художниками.

Председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев отметил, что выставка работ Меера Аксельрода получила живой отклик более чем на десяти музейных площадках в России и в Беларуси.

Васильев подчеркнул важность экспонирования работ Аксельрода на крупнейших федеральных музейных площадках и за рубежом для популяризации его творчества и донесения правды о Великой Отечественной войне до международной аудитории.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления, поделились с РИА Новости в День памяти и скорби, чего на сегодняшний день не хватает для популяризации работ советского художника Меера Аксельрода, известного своим циклом об ужасах немецкой оккупации.

Меер Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "4 искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном. Наибольшую известность ему принесла серия работ об немецкой оккупации.

Работа над циклом "Немецкая оккупация" началась в 1942-1943 годах в Алма-Ате , куда Аксельрод был приглашен всемирно известным режиссером Сергеем Эйзенштейном в качестве художника-декоратора фильма " Иван Грозный ". Три месяца пути в поезде с беженцами из захваченных районов СССР Польши , пережившими ужасы оккупации, вдохновили художника на серию "Зверства немцев". Стремясь осмыслить будни оккупации, нечеловеческие страдания узников, страх детей, прячущихся от карателей, угрюмое молчание обреченных, художник рисовал на всем, что было под рукой: на обоях, газетных страницах, обороте сталинских речей, военных приказов. Именно так и появились первые 30 набросков художника.

По стилистике, эмоциональной силе его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос".

Председатель правления Фонда Александр Печерского Илья Васильев отметил, что они очень благодарны всем музеям, которые уже принимали у себя работы Меера Аксельрода. Он пояснил, что речь о более чем десяти музейных площадках в России , среди них Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского, галерея "Хазинэ" Казанского Кремля.

По его словам, выставка получила очень живой отклик.

"Это та музейная "большая тройка", присутствие в которой во многом закрепляет художника в национальном культурном каноне. Мы очень надеемся, что к одной из значимых дат, связанных с началом Великой Отечественной войны, ко Дню памяти и скорби, такая выставка состоится, было бы правильно, чтобы страна увидела Аксельрода именно в этом контексте - как художника, который в годы войны создал одно из самых сильных художественных свидетельств о трагедии оккупации", - сказал он.

Васильев также выделил зарубежное экспонирование. "Для нас принципиально, чтобы правда о Великой Отечественной войне, о тех чудовищных жертвах, которые понесла наша страна, об условиях, созданных нацистами в концлагерях и на оккупированных территориях, была донесена до международной аудитории языком, который невозможно обвинить в фальсификации", - подчеркнул Васильев. Он считает, что работы Аксельрода как раз обладают такой силой: они созданы современником событий, в годы войны, под впечатлением от свидетельств беженцев, узников, людей, вышедших из оккупации.

Израиле. Он напомнил, что эти работы уже были показаны в Хорватии