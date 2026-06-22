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В музее современной истории назвали самую тяжелую картину о войне - РИА Новости, 22.06.2026
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01:56 22.06.2026
В музее современной истории назвали самую тяжелую картину о войне

Великанова: самой тяжелой картиной о войне является "Расстрел детей под Керчью"

CC BY-SA 4.0 / GCMSIR / Музей современной истории России
Музей современной истории России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 4.0 / GCMSIR /
Музей современной истории России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор музея современной истории Ирина Великанова рассказала о работе Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью», которая была написана и поступила в музей в 1942 году.
  • Картина Радимова перекликается по силе художественного воздействия с работами об ужасах немецкой оккупации советского художника Меера Аксельрода.
  • Великанова подчеркнула, что картины — это «артефакты, способные донести до новых поколений память о страшной трагедии и героическом подвиге народа».
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Генеральный директор музея современной истории Ирина Великанова рассказала РИА Новости в День памяти и скорби о самой пронзительной работе из цикла о войне.
"Пронзительная по своей истории работа Ивана Радимова "Расстрел детей под Керчью", которая была написана и поступила в наш музей в 1942 году... Эта история зафиксирована и в рассекреченном "Акте комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в городе Керчи Крымской АССР" от 24 августа 1944 года", оригинал документа хранится в Государственном архиве РФ", - поделилась она.
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Она процитировала документ, согласно которому, "свои чудовищные зверства в городе немцы начали отравлением 245 детей школьного возраста".
"Согласно приказу немецкого коменданта, все школьники обязаны были явиться в школы в указанный срок, явившихся с учебниками 245 детей отправили за город, в заводскую школу, якобы на прогулку: там озябшим и проголодавшимся детям предложили горячий кофе с пирожками, отравленный ядом", - добавила она.
По словам Великановой, судя по документу, отравленного кофе хватило не всем детям, и тогда немецкий фельдшер начал вызывать их в "амбулаторию", где "смазывал им губы сильнодействующим ядом, через несколько минут все дети были мертвы".
"Школьников старших классов фашисты тоже не пощадили. Их вывезли грузовиками и расстреляли из пулеметов в шести километрах от города. Туда же впоследствии были вывезены тела отравленных детей", - поведала гендиректор музея современной истории.
Ряд экспертов полагает, что по силе художественного воздействия картина Радимова перекликается с работами об ужасах немецкой оккупации советского художника Меера Аксельрода. Первая выставка его работ в России прошла в музее современной истории и была представлена Фондом Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.
Высказываясь в целом о картинах, Великанова подчеркнула, что это "артефакты, создававшиеся под вражеским огнем, в кольце блокады, в лагерях смерти, - документ, способный донести до новых поколений память о страшной трагедии и героическом подвиге народа, спасшего Родину и победившего в священной войне с нацизмом".
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