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Камчатка зажгла "Огненные картины войны" - РИА Новости, 22.06.2026
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01:10 22.06.2026
Камчатка зажгла "Огненные картины войны"

Волонтеры на Камчатке выложили из свечей и лампад картину в память о начале ВОВ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловске-Камчатском волонтеры выложили из свечей и лампад огненную картину в память о начале Великой Отечественной войны.
  • На огненной карте России красным выделены Камчатка и новые регионы, а в центре появилась надпись «Помним» с красной звездой.
  • В течение дня в краевом центре пройдут другие памятные мероприятия, включая возложение цветов, всероссийскую минуту молчания и акцию «Лучи Победы».
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн – РИА Новости. Волонтеры в Петропавловске-Камчатском выложили из свечей и лампад огненную картину в память о начале Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Огненные картины войны" — это ежегодная акция, которая проводится уже в шестой раз по всей стране.
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Мероприятие началось в 4 утра — именно в этот час 85 лет назад Германия напала на Советский Союз. В парке Победы собрались волонтеры, активисты молодежных организаций и просто жители. Они выкладывали изображение из 8 тысяч свечей и лампад в течение нескольких часов. На огненной карте России красным выделены Камчатка и новые регионы, а в центре появилась надпись "Помним" с красной звездой.
Сразу после завершения картины прошла акция "Свеча памяти": участники зажгли лампады у имен погибших камчатцев и почтили их минутой молчания. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является инициатором этой акции, напомнила, что советские солдаты освобождали Европу ценой почти 4 миллионов жизней.
"Наш солдат тогда и сегодня был, есть и будет освободителем", — сказала она.
В течение дня в краевом центре пройдут и другие памятные мероприятия: в 14.00 — возложение цветов, в 21.15 — всероссийская минута молчания, а в 22.00 у стелы "Город воинской славы" включат прожекторы в рамках акции "Лучи Победы".
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