Камчатка зажгла "Огненные картины войны"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петропавловске-Камчатском волонтеры выложили из свечей и лампад огненную картину в память о начале Великой Отечественной войны.

На огненной карте России красным выделены Камчатка и новые регионы, а в центре появилась надпись «Помним» с красной звездой.

В течение дня в краевом центре пройдут другие памятные мероприятия, включая возложение цветов, всероссийскую минуту молчания и акцию «Лучи Победы».

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн – РИА Новости. Волонтеры в Петропавловске-Камчатском выложили из свечей и лампад огненную картину в память о начале Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

"Огненные картины войны" — это ежегодная акция, которая проводится уже в шестой раз по всей стране.

Мероприятие началось в 4 утра — именно в этот час 85 лет назад Германия напала на Советский Союз. В парке Победы собрались волонтеры, активисты молодежных организаций и просто жители. Они выкладывали изображение из 8 тысяч свечей и лампад в течение нескольких часов. На огненной карте России красным выделены Камчатка и новые регионы, а в центре появилась надпись "Помним" с красной звездой.

Сразу после завершения картины прошла акция "Свеча памяти": участники зажгли лампады у имен погибших камчатцев и почтили их минутой молчания. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , которая является инициатором этой акции, напомнила, что советские солдаты освобождали Европу ценой почти 4 миллионов жизней.

"Наш солдат тогда и сегодня был, есть и будет освободителем", — сказала она.