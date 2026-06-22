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Калинская одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Теннис
 
15:29 22.06.2026 (обновлено: 16:05 22.06.2026)
Калинская одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге

Калинская обыграла австрийку Краус в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

© Фото : сайт Harper's BazaarАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : сайт Harper's Bazaar
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калинская обыграла Синью Краус в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская обыграла австрийку Синью Краус в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Калинской (20-я ракетка мира) над Краус (93) со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Bad Homburg Open
22 июня 2026 • начало в 14:15
Завершен
Sinja Kraus
0 : 24:61:6
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей в матче Елена-Габриэла Русе (Румыния, 105) - Линда Носкова (Чехия, 10).
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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ТеннисСпортГерманияРумынияЧехияАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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