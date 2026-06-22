Калинская одержала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калинская обыграла Синью Краус в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская обыграла австрийку Синью Краус в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Калинской (20-я ракетка мира) над Краус (93) со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
Bad Homburg Open
22 июня 2026 • начало в 14:15
Завершен
0 : 24:61:6
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