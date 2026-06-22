Кадыров выразил соболезнования семье утонувшего в Ингушетии мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии на реке Сунжа утонул 8-летний мальчик, пытавшийся спасти тонущего друга.
- Кадыров выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
- Он отметил, что трагедия объединила людей из разных регионов.
ГРОЗНЫЙ, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье 8-летнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа в Ингушетии.
ГУМЧС РФ по Ингушетии 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник ведомство сообщило, что тело мальчика найдено.
"Приношу свои соболезнования семье Дербичевых от себя лично и от всего чеченского народа", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что эта трагедия объединила совершенно незнакомых друг другу людей.
"Маленький герой стал причиной и символом этого удивительного братства между народами соседних республик", — подчеркнул Кадыров.