Кадыров выразил соболезнования семье утонувшего в Ингушетии мальчика

ГУМЧС РФ по Ингушетии 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник ведомство сообщило, что тело мальчика найдено.