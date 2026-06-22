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Кадыров выразил соболезнования семье утонувшего в Ингушетии мальчика - РИА Новости, 22.06.2026
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22:30 22.06.2026
Кадыров выразил соболезнования семье утонувшего в Ингушетии мальчика

Кадыров выразил соболезнования семье утонувшего в реке Сунжа мальчика

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии на реке Сунжа утонул 8-летний мальчик, пытавшийся спасти тонущего друга.
  • Кадыров выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
  • Он отметил, что трагедия объединила людей из разных регионов.
ГРОЗНЫЙ, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье 8-летнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа в Ингушетии.
ГУМЧС РФ по Ингушетии 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник ведомство сообщило, что тело мальчика найдено.
"Приношу свои соболезнования семье Дербичевых от себя лично и от всего чеченского народа", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что эта трагедия объединила совершенно незнакомых друг другу людей.
"Маленький герой стал причиной и символом этого удивительного братства между народами соседних республик", — подчеркнул Кадыров.
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСеверный КавказРамзан Кадыров
 
 
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