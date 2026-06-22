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Израиль может пойти на частичный вывод войск из Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2026
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14:16 22.06.2026
Израиль может пойти на частичный вывод войск из Ливана, пишут СМИ

CNN: Израиль может пойти на частичный вывод войск из Ливана в рамках переговоров

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль рассматривает возможность объявления символического вывода войск с оккупированных территорий на юге Ливана.
  • Частичный вывод войск будет означать отступление части сил из ряда районов, расположенных за «желтой линией».
  • Такой шаг рассматривается израильской стороной как жест в сторону властей Ливана и указывает на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Израиль может пойти на частичный вывод войск из Ливана в рамках предстоящих переговоров между странами под эгидой Вашингтона, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Израиль рассматривает объявление символического вывода войск с оккупированных территорий на юге Ливана в рамках предстоящих переговоров", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно информации CNN, такая идея обсуждалась на фоне предстоящих переговоров Израиля и Ливана, которые должны состояться под эгидой Вашингтона на этой неделе. По данным телеканала, "вывод войск будет означать отступление части сил из ряда районов, расположенных за так называемой "желтой линией", отделяющей территорию под контролем израильских военных".
Источник отметил, что частичный вывод войск рассматривается израильской стороной как "жест" властям Ливана, который указывает на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта. Кроме того, как отмечается, таким образом Израиль пытается отделить ситуацию в Ливане от переговоров США и Ирана по прекращению огня.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. В пятницу ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в воскресенье охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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