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Роспатент назвал лучшие изобретения в годы ВОВ для мирной жизни - РИА Новости, 22.06.2026
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05:24 22.06.2026
Роспатент назвал лучшие изобретения в годы ВОВ для мирной жизни

Роспатент: бронестекло стало одним из лучших изобретений в ВОВ для мирной жизни

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, в День памяти и скорби страна вспоминает всех, чьи жизни оборвала война, а также тех, кто приближал Победу своим трудом.
  • Эксперты Роспатента отобрали десятку лучших отечественных изобретений, созданных в годы войны для мирной жизни, включая разработки в области медицины, науки и технологий.
  • Советские ученые сделали важные открытия: научились извлекать аскорбиновую кислоту из хвои, синтезировать кофеин из мочевой кислоты, создавать новые сорта растений с более высокой урожайностью, производить муку из поврежденного зерна, строить цельносварные суда, получать бронестекло.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война - 1418 дней тяжелейших испытаний, которые унесли жизни миллионов советских граждан. В День памяти и скорби страна вспоминает всех, чьи жизни оборвала война, а также тех, кто приближал Победу своим трудом.
К памятной дате эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости десятку лучших отечественных изобретений, созданных в годы войны для мирной жизни. В подборку вошли разработки в области медицины, науки и технологий, призванные повышать качество жизни.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения современности
21 июня, 05:14
Плохо устроенный быт и недоедание стали в годы войны нормой жизни. Огромная потребность советского народа в витаминах привела к тому, что ученые нашли способ создавать их из ранее неиспользуемого сырья. Так, медики Г.А. Баженова и В.И. Дзивульский научились извлекать аскорбиновую кислоту из хвои. Благодаря этому постепенно начало восстанавливаться производство витаминных концентратов.
Потребность в кофе также побудила советских ученых найти альтернативу дефицитному кофеину. Е.С. Головинская и О.Ю. Магидсон научились синтезировать кофеин из мочевой кислоты.
Советскому генетику Н.В. Цицину - после многочисленных попыток скрещивания дикорастущих и культурных растений - удалось создать новые сорта с более высокой урожайностью. В 1945 году под его руководством был создан Главный ботанический сад АН СССР.
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Роспатент назвал лучшие российские изобретения для защиты детей
1 июня, 14:46
Ученые Б.И. Гольдштейн, В.Г. Горбачевская и О.С. Скловская нашли способ производить муку из поврежденного зерна. Они предложили добавлять в смесь небольшой раствор сульфата натрия - тогда получалось тесто, из которого можно было выпускать более качественный хлеб.
Вскоре после приказа властей о переводе промышленности на военные рельсы ученый В.П. Вологдин построил первое в СССР цельносварное судно. В годы войны он организовал на танковом заводе в Челябинске лабораторию и цех высокочастотной закалки.
Другой инженер - И.И. Китайгородский - решил сложнейшую научно-техническую задачу того времени - разработал метод получения бронестекла.
Несмотря на все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, культура не исчезла ни из повседневной жизни людей, ни из повестки государства. В тот период советские ученые создали машину для обеспыливания книг, прибор для письма слепыми брайлевским шрифтом, устройство для воспроизведения фонограммы и знаменитый граммофон.
Врачи и медсестра военного госпиталя за работой. Сентябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Роспатент назвал главные открытия в медицине во время ВОВ
9 мая, 05:57
 
СССРЧелябинскФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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