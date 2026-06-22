Роспатент назвал лучшие изобретения в годы ВОВ для мирной жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, в День памяти и скорби страна вспоминает всех, чьи жизни оборвала война, а также тех, кто приближал Победу своим трудом.

Эксперты Роспатента отобрали десятку лучших отечественных изобретений, созданных в годы войны для мирной жизни, включая разработки в области медицины, науки и технологий.

Советские ученые сделали важные открытия: научились извлекать аскорбиновую кислоту из хвои, синтезировать кофеин из мочевой кислоты, создавать новые сорта растений с более высокой урожайностью, производить муку из поврежденного зерна, строить цельносварные суда, получать бронестекло.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война - 1418 дней тяжелейших испытаний, которые унесли жизни миллионов советских граждан. В День памяти и скорби страна вспоминает всех, чьи жизни оборвала война, а также тех, кто приближал Победу своим трудом.

К памятной дате эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости десятку лучших отечественных изобретений, созданных в годы войны для мирной жизни. В подборку вошли разработки в области медицины, науки и технологий, призванные повышать качество жизни.

Плохо устроенный быт и недоедание стали в годы войны нормой жизни. Огромная потребность советского народа в витаминах привела к тому, что ученые нашли способ создавать их из ранее неиспользуемого сырья. Так, медики Г.А. Баженова и В.И. Дзивульский научились извлекать аскорбиновую кислоту из хвои. Благодаря этому постепенно начало восстанавливаться производство витаминных концентратов.

Потребность в кофе также побудила советских ученых найти альтернативу дефицитному кофеину. Е.С. Головинская и О.Ю. Магидсон научились синтезировать кофеин из мочевой кислоты.

Советскому генетику Н.В. Цицину - после многочисленных попыток скрещивания дикорастущих и культурных растений - удалось создать новые сорта с более высокой урожайностью. В 1945 году под его руководством был создан Главный ботанический сад АН СССР

Ученые Б.И. Гольдштейн, В.Г. Горбачевская и О.С. Скловская нашли способ производить муку из поврежденного зерна. Они предложили добавлять в смесь небольшой раствор сульфата натрия - тогда получалось тесто, из которого можно было выпускать более качественный хлеб.

Вскоре после приказа властей о переводе промышленности на военные рельсы ученый В.П. Вологдин построил первое в СССР цельносварное судно. В годы войны он организовал на танковом заводе в Челябинске лабораторию и цех высокочастотной закалки.

Другой инженер - И.И. Китайгородский - решил сложнейшую научно-техническую задачу того времени - разработал метод получения бронестекла.