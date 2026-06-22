Рейтинг@Mail.ru
Италия опасается ответа США из-за ссоры Мелони с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 22.06.2026
Италия опасается ответа США из-за ссоры Мелони с Трампом, пишут СМИ

Stampa: Италия опасается экономических мер США из-за ссоры Мелони и Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом.
  • Рим обеспокоен возможным усилением давления в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ) и введением новых пошлин на итальянский экспорт, прежде всего вина.
  • США являются крупнейшим поставщиком СПГ в Италию и главным внешним рынком сбыта для итальянского винодельческого сектора, что делает страну уязвимой к возможным торговым ограничениям.
РИМ, 22 июн – РИА Новости. В правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом, пишет со ссылкой на источники газета Stampa.
По сообщению издания, Рим обеспокоен возможным усилением давления в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также введением новых пошлин на итальянский экспорт, прежде всего вина.
Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони
19 июня, 16:23
США в последние годы стали крупнейшим поставщиком СПГ в Италию, обеспечивая около 45% морских поставок СПГ. Зависимость от Вашингтона не лишена рисков, пишет газета, так как цена на сжиженный газ может превышать стоимость традиционных поставок на 50% из-за процессов сжижения, транспортировки и регазификации.
"В случае ухудшения отношений в этой отрасли может возникнуть большая нестабильность", - пишет газета.
Одновременно США остаются главным внешним рынком сбыта для итальянского винодельческого сектора, что делает страну особенно уязвимой к возможным торговым ограничениям, говорится в статье.
Как отмечает Stampa, до введения американских пошлин объем экспорта итальянского вина в США достигал почти 2 миллиардов евро в год. Однако в марте поставки на американский рынок сократились на 20,5%, а за первые четыре месяца 2026 года объемы экспорта снизились на 7,2%.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Мелони ответила на критику Трампа
20 июня, 20:05
Газета напоминает, что ранее Трамп уже угрожал ввести пошлины в размере до 100% на европейские вина в ответ на введение налога на цифровые услуги. По мнению издания, аналогичный сценарий может повториться и сейчас, поставив под удар один из ключевых секторов итальянского экспорта.
Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют.
Из-за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии, в том числе визит главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Пушков: ЕС боится, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине
16 июня, 23:26
 
В миреСШАИталияВашингтон (штат)Джорджа МелониДональд ТрампАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала