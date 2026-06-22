Италия опасается ответа США из-за ссоры Мелони с Трампом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом.

Рим обеспокоен возможным усилением давления в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ) и введением новых пошлин на итальянский экспорт, прежде всего вина.

США являются крупнейшим поставщиком СПГ в Италию и главным внешним рынком сбыта для итальянского винодельческого сектора, что делает страну уязвимой к возможным торговым ограничениям.

РИМ, 22 июн – РИА Новости. В правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом, пишет со ссылкой на источники газета Stampa.

По сообщению издания, Рим обеспокоен возможным усилением давления в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также введением новых пошлин на итальянский экспорт, прежде всего вина.

США в последние годы стали крупнейшим поставщиком СПГ в Италию , обеспечивая около 45% морских поставок СПГ. Зависимость от Вашингтона не лишена рисков, пишет газета, так как цена на сжиженный газ может превышать стоимость традиционных поставок на 50% из-за процессов сжижения, транспортировки и регазификации.

"В случае ухудшения отношений в этой отрасли может возникнуть большая нестабильность", - пишет газета.

Одновременно США остаются главным внешним рынком сбыта для итальянского винодельческого сектора, что делает страну особенно уязвимой к возможным торговым ограничениям, говорится в статье.

Как отмечает Stampa, до введения американских пошлин объем экспорта итальянского вина в США достигал почти 2 миллиардов евро в год. Однако в марте поставки на американский рынок сократились на 20,5%, а за первые четыре месяца 2026 года объемы экспорта снизились на 7,2%.

Газета напоминает, что ранее Трамп уже угрожал ввести пошлины в размере до 100% на европейские вина в ответ на введение налога на цифровые услуги. По мнению издания, аналогичный сценарий может повториться и сейчас, поставив под удар один из ключевых секторов итальянского экспорта.

Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции , и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют.