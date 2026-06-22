Россия продвигает правду о Второй мировой войне, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продвигает правду о Второй мировой войне в ответ на попытки Европы исказить историю конфликта, заявила Захарова.
- МИД публикует доклады о героизации нацизма на Западе, уничтожении памятников героям войны в Европе и росте идей реваншизма в Германии, Италии и Японии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия продвигает правду о Второй мировой войне в ответ на попытки Европы исказить историю конфликта, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нашим ответом упомянутым попыткам фальсификации истории и искажения правды о Второй мировой войне и ее итогов является распространение объективной информации в целях сохранения памяти о подвигах победителей и преступлениях нацистов, фашистов и милитаристов", - подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.