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Россия продвигает правду о Второй мировой войне, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2026
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15:26 22.06.2026
Россия продвигает правду о Второй мировой войне, заявили в МИД

МИД: Россия продвигает правду о ВОВ в ответ на попытки Европы исказить историю

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продвигает правду о Второй мировой войне в ответ на попытки Европы исказить историю конфликта, заявила Захарова.
  • МИД публикует доклады о героизации нацизма на Западе, уничтожении памятников героям войны в Европе и росте идей реваншизма в Германии, Италии и Японии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия продвигает правду о Второй мировой войне в ответ на попытки Европы исказить историю конфликта, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в ряде опубликованных министерством докладов проливается свет на уничтожение в Европе памятников героям войны, описываются героизация нацизма на Западе и рост идей реваншизма в Германии, Италии и Японии.
"Нашим ответом упомянутым попыткам фальсификации истории и искажения правды о Второй мировой войне и ее итогов является распространение объективной информации в целях сохранения памяти о подвигах победителей и преступлениях нацистов, фашистов и милитаристов", - подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МИД назвал попытки уравнять нацистскую Германию с СССР неприемлемыми
Вчера, 10:17
 
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