Исследование показало карьерные ценности российских студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту.
- Для студентов педагогических специальностей важна атмосфера в коллективе.
- Будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью и возможность удаленной занятости, а студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту, тогда как для будущих педагогов важна атмосфера в коллективе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование платформы "Неравнодушный человек".
"Наиболее амбициозными оказались студенты общественных наук. Возможности карьерного роста важны для 39% будущих экономистов, юристов и социологов... Среди студентов педагогических специальностей одним из ключевых факторов остается атмосфера в коллективе", - пишут "Ведомости".
Отмечается, что студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при поиске работы.
Согласно исследованию, будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью, а также возможность удаленной занятости. Студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.
При этом, как следует из анализа свежих вакансий "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости, профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).
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