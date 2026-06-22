Исследование показало карьерные ценности российских студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту.

Для студентов педагогических специальностей важна атмосфера в коллективе.

Будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью и возможность удаленной занятости, а студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту, тогда как для будущих педагогов важна атмосфера в коллективе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование платформы "Неравнодушный человек".

"Наиболее амбициозными оказались студенты общественных наук. Возможности карьерного роста важны для 39% будущих экономистов, юристов и социологов... Среди студентов педагогических специальностей одним из ключевых факторов остается атмосфера в коллективе", - пишут "Ведомости"

Отмечается, что студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при поиске работы.

Согласно исследованию, будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью, а также возможность удаленной занятости. Студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.