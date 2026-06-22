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Исследование показало карьерные ценности российских студентов - РИА Новости, 22.06.2026
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10:14 22.06.2026
Исследование показало карьерные ценности российских студентов

Ведомости: будущие юристы и экономисты чаще других стремятся к карьерному росту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту.
  • Для студентов педагогических специальностей важна атмосфера в коллективе.
  • Будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью и возможность удаленной занятости, а студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту, тогда как для будущих педагогов важна атмосфера в коллективе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование платформы "Неравнодушный человек".
"Наиболее амбициозными оказались студенты общественных наук. Возможности карьерного роста важны для 39% будущих экономистов, юристов и социологов... Среди студентов педагогических специальностей одним из ключевых факторов остается атмосфера в коллективе", - пишут "Ведомости".
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Отмечается, что студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при поиске работы.
Согласно исследованию, будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью, а также возможность удаленной занятости. Студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.
При этом, как следует из анализа свежих вакансий "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости, профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).
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