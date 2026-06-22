Рейтинг@Mail.ru
Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ вырос более чем в 3 раза - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:43 22.06.2026
Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ вырос более чем в 3 раза

Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" вырос более чем в 3 раза

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна» увеличился более чем в три раза за пять лет.
  • На каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций.
  • Годовой объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» вырос почти в четыре раза за пять лет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" увеличился более чем в три раза за пять лет, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Объем фактических инвестиций на площадке ОЭЗ "Дубна" составляет 132 миллиарда рублей, за пятилетний период этот показатель вырос более чем в три раза. При этом на каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Каждый 14-й рубль инвестиций в производство Подмосковья вложили резиденты ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Каждый 14-й руб инвестиций в производство Подмосковья вложили резиденты ОЭЗ
19 мая, 16:07
Она добавила, что данные средства идут на разработку технологий, покупку оборудования и строительство научно-производственных комплексов резидентов ОЭЗ.
Также растут и финансовые показатели работы самих резидентов ОЭЗ "Дубна". За пять лет годовой объем выручки компаний-резидентов вырос почти в четыре раза: с 26,5 миллиарда рублей в 2021 году до более чем 100 миллиардов рублей в прошлом году.
ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз
3 марта, 14:09
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала