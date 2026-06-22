Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ вырос более чем в 3 раза

Краткий пересказ от РИА ИИ Объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна» увеличился более чем в три раза за пять лет.

На каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций.

Годовой объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» вырос почти в четыре раза за пять лет.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" увеличился более чем в три раза за пять лет, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" увеличился более чем в три раза за пять лет, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

"Объем фактических инвестиций на площадке ОЭЗ "Дубна" составляет 132 миллиарда рублей, за пятилетний период этот показатель вырос более чем в три раза. При этом на каждый рубль бюджетных средств приходилось более пяти рублей частных инвестиций", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что данные средства идут на разработку технологий, покупку оборудования и строительство научно-производственных комплексов резидентов ОЭЗ.