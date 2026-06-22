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Свердловский губернатор рассказал, что представит Урал на "Иннопроме" - РИА Новости, 22.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:27 22.06.2026
Свердловский губернатор рассказал, что представит Урал на "Иннопроме"

Паслер: предприятия Урала представят производственные достижения на "Иннопроме"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Денис Паслер. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Предприятия Свердловской области представят на международной промышленной выставке "Иннопром" образцы своих производственных достижений в различных сферах, в том числе в железнодорожной и авиационной, сообщил глава региона Денис Паслер.
"В июле в Екатеринбурге пройдет ежегодная международная промышленная выставка "Иннопром". Наши региональные предприятия представят образцы своих производственных достижений. Например, "Уральские локомотивы" представят макет скоростного инновационного электропоезда из отечественных комплектующих для высокоскоростных магистралей", - написал Паслер в своих соцсетях.
Кроме того, глава региона рассказал, что отечественную авиационную отрасль представят Уральский завод гражданской авиации и проектно-конструкторское бюро "Деталь". Они продемонстрируют турбовинтовой двигатель ВК‑800 и макет самолета УТС-800, а также комплекс бортового оборудования легкого гражданского самолета соответственно.
В свою очередь компания "Датарк" представит достижения в области ИТ-инфраструктуры, продемонстрировав модульный центр обработки данных – инфраструктуру для автономных систем и платформенных решений.
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина представит совместный с белорусской компанией "Амкадор" проект – вилочный погрузчик для складских и производственных задач. Это результат промышленной кооперации и развития высокотехнологичного машиностроения в масштабе Союзного государства" - написал губернатор, добавив, что на выставке также планируется интерактивный стенд запуска ракеты-носителя "Союз-5".
Глава региона отметил, что главной темой выставки в 2026 году станет "Индустрия 360: производство без границ", а страной-партнером будет Индонезия.
"Безусловно, мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики. Выставка традиционно позволяет не только расширить круг деловых контактов, но и "сверить часы", увидеть изменения в разных отраслях и наметить дальнейшие планы по развитию" - заключил Паслер.
Ежегодная международная выставка "Иннопром-2026" состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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