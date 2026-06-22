Свердловский губернатор рассказал, что представит Урал на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Предприятия Свердловской области представят на международной промышленной выставке "Иннопром" образцы своих производственных достижений в различных сферах, в том числе в железнодорожной и авиационной, сообщил глава региона Денис Паслер.

"В июле в Екатеринбурге пройдет ежегодная международная промышленная выставка "Иннопром". Наши региональные предприятия представят образцы своих производственных достижений. Например, "Уральские локомотивы" представят макет скоростного инновационного электропоезда из отечественных комплектующих для высокоскоростных магистралей", - написал Паслер в своих соцсетях.

Кроме того, глава региона рассказал, что отечественную авиационную отрасль представят Уральский завод гражданской авиации и проектно-конструкторское бюро "Деталь". Они продемонстрируют турбовинтовой двигатель ВК‑800 и макет самолета УТС-800, а также комплекс бортового оборудования легкого гражданского самолета соответственно.

В свою очередь компания "Датарк" представит достижения в области ИТ-инфраструктуры, продемонстрировав модульный центр обработки данных – инфраструктуру для автономных систем и платформенных решений.

"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина представит совместный с белорусской компанией "Амкадор" проект – вилочный погрузчик для складских и производственных задач. Это результат промышленной кооперации и развития высокотехнологичного машиностроения в масштабе Союзного государства" - написал губернатор, добавив, что на выставке также планируется интерактивный стенд запуска ракеты-носителя "Союз-5".

Глава региона отметил, что главной темой выставки в 2026 году станет "Индустрия 360: производство без границ", а страной-партнером будет Индонезия.

"Безусловно, мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики. Выставка традиционно позволяет не только расширить круг деловых контактов, но и "сверить часы", увидеть изменения в разных отраслях и наметить дальнейшие планы по развитию" - заключил Паслер.