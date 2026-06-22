В Ингушетии опровергли сообщение о смерти волонтера, нашедшего тело ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация о смерти волонтера из Дагестана после обнаружения тела мальчика не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе главы региона.
- Волонтеру стало плохо после обнаружения тела ребенка, ему оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Информация о смерти волонтера из Дагестана, нашедшего утонувшего мальчика в Ингушетии, которого искали восемь дней, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Информация о смерти участника поисков мальчика не соответствует действительности. По имеющимся данным, одному из участвовавших в поисках волонтеру стало плохо после обнаружения тела ребенка, ему оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Региональный минздрав, в свою очередь, комментируя информацию о якобы кончине волонтера, сообщил, что в подведомственные ему медицинские организации граждане с подобными данными не поступали.
"Случаи смерти пациентов сразу после госпитализации в указанный период не зафиксированы", - добавили в министерстве и призвали не распространять недостоверные сведения.
ГУ МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник в 16.50 мск тело мальчика было обнаружено в 10 километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.