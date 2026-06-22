В Ингушетии опровергли сообщение о смерти волонтера, нашедшего тело ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о смерти волонтера из Дагестана после обнаружения тела мальчика не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе главы региона.

Волонтеру стало плохо после обнаружения тела ребенка, ему оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке.

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Информация о смерти волонтера из Дагестана, нашедшего утонувшего мальчика в Ингушетии, которого искали восемь дней, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что волонтер из Дагестана скончался от разрыва сердца после обнаружения тела 8-летнего мальчика из Ингушетии , которого искали на протяжении восьми дней.

"Информация о смерти участника поисков мальчика не соответствует действительности. По имеющимся данным, одному из участвовавших в поисках волонтеру стало плохо после обнаружения тела ребенка, ему оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Региональный минздрав, в свою очередь, комментируя информацию о якобы кончине волонтера, сообщил, что в подведомственные ему медицинские организации граждане с подобными данными не поступали.

"Случаи смерти пациентов сразу после госпитализации в указанный период не зафиксированы", - добавили в министерстве и призвали не распространять недостоверные сведения.