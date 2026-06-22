Синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ В первой половине следующей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье будет от +20 до +25 градусов.

В понедельник возможны дожди и грозы, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

С четверга в столичном регионе ожидается похолодание, днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, ночью — от +9 до +14 градусов, местами до +8, также вернутся дожди и грозы.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине следующей недели будет соответствовать климатической норме и составит от плюс 20 до плюс 25 градусов, сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. В понедельник могут быть дожди, местами прогремит гроза. А вторник–среда, скорее всего, обойдутся без осадков", - рассказал Ильин в беседе с 360.ru

По словам синоптика, в понедельник порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ильин отметил, что с четверга в столичном регионе ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса, ночью - от плюс девяти до плюс 14 градусов, местами до плюс восьми. Также вернутся дожди и грозы.