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Синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе - РИА Новости, 22.06.2026
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07:21 22.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе

Ильин: в первой половине недели температура в Москве будет до +25 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники"
Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первой половине следующей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье будет от +20 до +25 градусов.
  • В понедельник возможны дожди и грозы, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.
  • С четверга в столичном регионе ожидается похолодание, днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, ночью — от +9 до +14 градусов, местами до +8, также вернутся дожди и грозы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине следующей недели будет соответствовать климатической норме и составит от плюс 20 до плюс 25 градусов, сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. В понедельник могут быть дожди, местами прогремит гроза. А вторник–среда, скорее всего, обойдутся без осадков", - рассказал Ильин в беседе с 360.ru.
По словам синоптика, в понедельник порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Ильин отметил, что с четверга в столичном регионе ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса, ночью - от плюс девяти до плюс 14 градусов, местами до плюс восьми. Также вернутся дожди и грозы.
Синоптик добавил, что небольшое усиление геомагнитной активности возможно в среду.
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