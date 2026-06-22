Ибрагимович заснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Златан Ибрагимович признался, что уснул во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Бельгии и Ирана.
- Матч между Бельгией и Ираном завершился со счетом 0:0.
- Златан Ибрагимович отметил, что сборная Бельгии не сможет пройти в плей-офф только за счет известных фамилий на футболках.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович рассказал, что заснул во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Бельгии и Ирана.
Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе (США) в присутствии 70317 зрителей и завершилась со счетом 0:0.
21 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
«
"В первом тайме я чуть не заснул. А во втором тайме я все-таки уснул, но сон был плохим. У них (сборной Бельгии - прим.) был мяч, но они ничего с ним не делали. Если они думают, что квалифицируются (в плей-офф) из-за фамилий на футболках, то они ошибаются. Это нужно заслужить", - заявил Ибрагимович в эфире FOX Sport, где он работает в качестве аналитика на чемпионате мира 2026 года.