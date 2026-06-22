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Ибрагимович заснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
10:07 22.06.2026 (обновлено: 10:16 22.06.2026)
Ибрагимович заснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ

Ибрагимович рассказал, что заснул во время матча сборных Бельгии и Ирана на ЧМ

© Фото : Twitter Златана ИбрагимовичаЗлатан Ибрагимович
Златан Ибрагимович - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Twitter Златана Ибрагимовича
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Златан Ибрагимович признался, что уснул во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Бельгии и Ирана.
  • Матч между Бельгией и Ираном завершился со счетом 0:0.
  • Златан Ибрагимович отметил, что сборная Бельгии не сможет пройти в плей-офф только за счет известных фамилий на футболках.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович рассказал, что заснул во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Бельгии и Ирана.
Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе (США) в присутствии 70317 зрителей и завершилась со счетом 0:0.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бельгия
0 : 0
Иран
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«
"В первом тайме я чуть не заснул. А во втором тайме я все-таки уснул, но сон был плохим. У них (сборной Бельгии - прим.) был мяч, но они ничего с ним не делали. Если они думают, что квалифицируются (в плей-офф) из-за фамилий на футболках, то они ошибаются. Это нужно заслужить", - заявил Ибрагимович в эфире FOX Sport, где он работает в качестве аналитика на чемпионате мира 2026 года.
В заключительном, третьем туре сборная Бельгии сыграет в Ванкувере с новозеландцами, команда Ирана - в Сиэтле с египтянами. Оба матча пройдут 26 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортБельгияИранШвецияЧМ по футболу 2026Златан Ибрагимович
 
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