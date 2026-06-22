Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Харьковской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
В Харькове прогремели взрывы
3 марта, 08:31