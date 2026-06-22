Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Гуцул передала послание к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны через своих адвокатов.

В послании Гуцул призвала беречь правду о победителях фашизма и защищать историческую память.

Глава автономии подчеркнула долг общества хранить память о подвиге поколения победителей.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Находящаяся под арестом глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул передала через адвокатов послание к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвав беречь правду о победителях фашизма.

Великая Отечественная война началась 85 лет назад, 22 июня 1941 года. В годовщину трагических событий в Молдавии , одной из первых принявшей на себя удар нацистской Германии и ее союзников, традиционно проходят мемориальные акции.

"Двадцать второе июня - одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, принесшая неисчислимые страдания, разрушения и миллионы человеческих жизней", - говорится в тексте заявления Гуцул

Глава автономии подчеркнула, что долг общества - защищать историческую память ради будущих поколений. "Наш долг — хранить память о подвиге поколения победителей, которое ценой невероятного мужества и самопожертвования защитило родную землю от фашизма и подарило будущим поколениям право на жизнь и мирное небо", — отметила политик.

Гуцул добавила, что память о героях навсегда останется с гагаузским народом, передав низкий поклон ветеранам и вечную славу павшим защитникам Отечества.

В настоящее время политик содержится в кишиневском пенитенциарном учреждении №13 в рамках уголовного преследования, которое молдавская оппозиция расценивает как политическое давление со стороны властей.