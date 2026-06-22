Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгения Гуцул передала послание к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны через своих адвокатов.
- В послании Гуцул призвала беречь правду о победителях фашизма и защищать историческую память.
- Глава автономии подчеркнула долг общества хранить память о подвиге поколения победителей.
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Находящаяся под арестом глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул передала через адвокатов послание к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвав беречь правду о победителях фашизма.
"Двадцать второе июня - одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, принесшая неисчислимые страдания, разрушения и миллионы человеческих жизней", - говорится в тексте заявления Гуцул.
Глава автономии подчеркнула, что долг общества - защищать историческую память ради будущих поколений. "Наш долг — хранить память о подвиге поколения победителей, которое ценой невероятного мужества и самопожертвования защитило родную землю от фашизма и подарило будущим поколениям право на жизнь и мирное небо", — отметила политик.
Гуцул добавила, что память о героях навсегда останется с гагаузским народом, передав низкий поклон ветеранам и вечную славу павшим защитникам Отечества.
В настоящее время политик содержится в кишиневском пенитенциарном учреждении №13 в рамках уголовного преследования, которое молдавская оппозиция расценивает как политическое давление со стороны властей.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.️