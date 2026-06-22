В Абхазии назвали пересмотр итогов Великой Отечественной войны недопустимым

Глава республики также отметил, что произошедшие в период войны события служат напоминанием о трагических последствиях, которые могут быть вызваны национальной нетерпимостью и агрессией, потому подчеркнул необходимость сделать все, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир, за который отдали жизни миллионы людей.