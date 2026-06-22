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В Абхазии назвали пересмотр итогов Великой Отечественной войны недопустимым - РИА Новости, 22.06.2026
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10:43 22.06.2026
В Абхазии назвали пересмотр итогов Великой Отечественной войны недопустимым

Гунба: попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны недопустимы

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Абхазии Бадра Гунба заявил о недопустимости пересмотра итогов Великой Отечественной войны и оправдания преступлений немецко-фашистских захватчиков.
  • Глава республики подчеркнул важность сохранения исторической правды о событиях ВОВ.
  • Гунба отметил необходимость сделать все, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков недопустимы, заявил президент Абхазии Бадра Гунба в своем обращении по случаю Дня памяти и скорби.
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. Эта дата связана началом Великой Отечественной войны и памятью о миллионах погибших. Глава республики напомнил, как с 1941 года тысячи советских солдат героически сражались на фронтах, проявляя отвагу и стойкость. Многие из них не вернулись домой, отдав жизни ради свободы и будущего. Поэтому, продолжил абхазский лидер, спустя 85 лет особенно важно сохранять историческую правду о событиях ВОВ.
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"Попытки пересмотреть ее итоги, исказить роль народов Советского Союза в разгроме фашизма или оправдать преступления нацистов являются недопустимыми", - подчеркнул Гунба.
Глава республики также отметил, что произошедшие в период войны события служат напоминанием о трагических последствиях, которые могут быть вызваны национальной нетерпимостью и агрессией, потому подчеркнул необходимость сделать все, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир, за который отдали жизни миллионы людей.
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