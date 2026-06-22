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Пять новых площадок для ГТО сделают в Тюменской области - РИА Новости, 22.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:22 22.06.2026
Пять новых площадок для ГТО сделают в Тюменской области

Моор: в Тюменской области обустроят 5 площадок для выполнения нормативов ГТО

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиНадпись "ГТО"
Надпись ГТО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Надпись "ГТО". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюменской области обустроят пять современных площадок для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
  • За несколько лет в регионе построены десятки новых спортивных объектов, включая крытый ледовый каток и модульную лыжную базу.
  • Почти 961 тысяча человек в Тюменской области вовлечена в систематические занятия спортом, что составляет более 65% населения региона.
ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. В Тюменской области обустроят пять современных площадок для выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне", сообщил губернатор Александр Моор.
"Пять новых современных площадок для выполнения нормативов ГТО появится в Тюменской области. Работу по развитию спортивной инфраструктуры ведем на постоянной основе", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе также оборудовали пять площадок - в новых условиях нормативы уже сдают жители Армизонского, Бердюжского, Юргинского, Сладковского округов и города Ялуторовска.
Помимо этого, за несколько лет в регионе построены десятки новых спортобъектов, в том числе крытый ледовый каток на улице Судоремонтной в Тюмени, модульная лыжная база в Омутинском округе, реконструирован спорткомплекс "Олимпия" в поселке Боровском.
По словам губернатора, интерес жителей региона к активному отдыху и спорту растет, в систематические занятия спортом вовлечена почти 961 тысяча человек - в сумме свыше 65% населения. К 2030 году эта цифра должна достичь 70% согласно госпрограмме "Спорт России".
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Тюменская областьТюменская областьЯлуторовскТюменьАлександр Моор
 
 
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