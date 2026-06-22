Пять новых площадок для ГТО сделают в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. В Тюменской области обустроят пять современных площадок для выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне", сообщил губернатор Александр Моор.

По словам губернатора, интерес жителей региона к активному отдыху и спорту растет, в систематические занятия спортом вовлечена почти 961 тысяча человек - в сумме свыше 65% населения. К 2030 году эта цифра должна достичь 70% согласно госпрограмме "Спорт России".