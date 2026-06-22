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Путин рассказал, что именно помогает строить Союзное государство - РИА Новости, 22.06.2026
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13:13 22.06.2026 (обновлено: 13:15 22.06.2026)
Путин рассказал, что именно помогает строить Союзное государство

Путин: узы дружбы времен ВОВ помогают строить Союзное государство

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что узы дружбы, закаленные в Великой Отечественной войне, помогают россиянам и белорусам строить Союзное государство.
  • Путин подчеркнул важность сотрудничества по линии законодательных органов власти и деятельности в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
  • Президент выразил уверенность в том, что совместная работа на форуме будет способствовать дальнейшему упрочению взаимопонимания между народами стран.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Узы дружбы, закаленные в Великой Отечественной войне, помогают россиянам и белорусам строить Союзное государство и развивать многоплановое взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".
По словам Путина, символично, что форум проходит на "поистине священной для народов России и Беларуси брестской земле", которая 85 лет назад "приняла на себя главный удар нацистских полчищ". "Беспримерные подвиги, стойкость и самопожертвование защитников Брестской крепости, первыми вставших на пути вероломного и жестокого врага", никогда не будут забыты, отметил президент.
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"Сердечно приветствую вас по случаю проведения Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее"... Важно, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные на полях сражений Великой Отечественной войны, в наши дни помогают россиянам и белорусам развивать многоплановое взаимодействие, вместе строить Союзное государство и отстаивать свои законные интересы на международной арене. Существенной составляющей двусторонних связей традиционно является сотрудничество по линии законодательных органов власти, деятельность в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в приветствии российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Президент добавил, что народные избранники, пользующиеся высоким авторитетом, могут сделать очень многое для сохранения памяти об общей истории, для воспитания подрастающих поколений в духе гуманизма и патриотизма.
"Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши ценности и принципы, категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма", - добавил Путин.
Российский лидер выразил уверенность в том, что совместная работа в ходе этого мероприятия будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению взаимопонимания между народами стран.
В Белоруссии 22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби. В Бресте в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, помимо памятных мероприятий, пройдут форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" и 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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РоссияБелоруссияБрестВладимир ПутинДень памяти и скорби
 
 
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