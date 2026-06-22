Путин рассказал, что именно помогает строить Союзное государство

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что узы дружбы, закаленные в Великой Отечественной войне, помогают россиянам и белорусам строить Союзное государство.

Путин подчеркнул важность сотрудничества по линии законодательных органов власти и деятельности в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Президент выразил уверенность в том, что совместная работа на форуме будет способствовать дальнейшему упрочению взаимопонимания между народами стран.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Узы дружбы, закаленные в Великой Отечественной войне, помогают россиянам и белорусам строить Союзное государство и развивать многоплановое взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".

По словам Путина , символично, что форум проходит на "поистине священной для народов России Беларуси брестской земле", которая 85 лет назад "приняла на себя главный удар нацистских полчищ". "Беспримерные подвиги, стойкость и самопожертвование защитников Брестской крепости, первыми вставших на пути вероломного и жестокого врага", никогда не будут забыты, отметил президент.

"Сердечно приветствую вас по случаю проведения Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее"... Важно, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные на полях сражений Великой Отечественной войны, в наши дни помогают россиянам и белорусам развивать многоплановое взаимодействие, вместе строить Союзное государство и отстаивать свои законные интересы на международной арене. Существенной составляющей двусторонних связей традиционно является сотрудничество по линии законодательных органов власти, деятельность в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в приветствии российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Президент добавил, что народные избранники, пользующиеся высоким авторитетом, могут сделать очень многое для сохранения памяти об общей истории, для воспитания подрастающих поколений в духе гуманизма и патриотизма.

"Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши ценности и принципы, категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма", - добавил Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместная работа в ходе этого мероприятия будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению взаимопонимания между народами стран.