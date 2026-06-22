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Вагенкнехт: применяемое против России немецкое оружие принесет войну в ФРГ - РИА Новости, 22.06.2026
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22:15 22.06.2026
Вагенкнехт: применяемое против России немецкое оружие принесет войну в ФРГ

Вагенкнехт: применяемое против России немецкое оружие принесет войну в Германию

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт заявила, что применение немецкого оружия для ударов по России может принесте войну в Германию.
  • Она отметила, что федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Те, кто применяет немецкое оружие для нанесения ударов по России, в конечном счете принесут войну в саму Германию, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Украине "трехзначное" число ракет "воздух - воздух" из собственных запасов, а также выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Киева.
"Те, кто несет войну в Россию с помощью немецкого оружия, в конечном счете принесут войну и в саму Германию. Федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации, и сделать все возможное для предотвращения катастрофы, которая в ядерную эпоху способна уничтожить Германию целиком", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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