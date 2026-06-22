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Германия все чаще замалчивает роль СССР в разгроме нацизма, заявил посол - РИА Новости, 22.06.2026
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00:47 22.06.2026
Германия все чаще замалчивает роль СССР в разгроме нацизма, заявил посол

Посол Нечаев: Германия все чаще замалчивает роль СССР в разгроме нацизма

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что роль Советского Союза в разгроме нацизма все чаще замалчивается в Германии.
  • Мемориальные мероприятия по случаю Дня памяти 22 июня в ФРГ не проводятся, а палата депутатов Берлина призывает поместить советские воинские мемориалы в «новый исторический контекст».
  • Российское посольство в ФРГ концентрирует усилия вокруг Дней Победы, памяти и скорби, памяти жертв геноцида советского народа, противодействуя фальсификации истории.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Германия не оспаривает, однако все чаще замалчивает роль Советского Союза в разгроме нацизма, а день начала Великой Отечественной войны не имеет широкого резонанса в современной немецкой культуре, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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"Приходится с сожалением констатировать, что в современной германской культуре памяти 22 июня - день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз - широкого резонанса не имеет... Роль советского народа в разгроме нацизма не оспаривается, однако все чаще замалчивается", - сказал Нечаев "Известиям".
Он отметил, что мемориальные мероприятия по случаю Дня памяти в ФРГ не проводят, а палата депутатов Берлина призывает поместить советские воинские мемориалы в "новый исторический контекст", добавив упоминания "преступлений сталинизма".
Посол подчеркнул, что Россия противодействует историческому ревизионизму, основанному на русофобии и текущей конъюнктуре.
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При этом, по словам дипломата, РФ благодарна конструктивно настроенным общественным силам Германии, сохраняющим объективный взгляд на историю и отмечающим в публичном пространстве день нападения Третьего рейха на СССР.
Нечаев добавил, что в рамках противодействия фальсификации истории российское посольство в ФРГ концентрирует усилия вокруг Дня Победы, Дня памяти и скорби, Дня памяти жертв геноцида советского народа.
"К сожалению, приходится работать в условиях политизации германской стороной мемориальной сферы, отказа госструктур от контактов и совместного участия в мероприятиях памяти, запретов на демонстрацию символов Великой Победы", - сказал посол.
Несмотря на это, по словам дипломата, посольство старается откликаться на приглашения конструктивно настроенных немцев, реализуя совместные мемориальные мероприятия.
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ГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
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