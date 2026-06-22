Германия все чаще замалчивает роль СССР в разгроме нацизма, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что роль Советского Союза в разгроме нацизма все чаще замалчивается в Германии.

Мемориальные мероприятия по случаю Дня памяти 22 июня в ФРГ не проводятся, а палата депутатов Берлина призывает поместить советские воинские мемориалы в «новый исторический контекст».

Российское посольство в ФРГ концентрирует усилия вокруг Дней Победы, памяти и скорби, памяти жертв геноцида советского народа, противодействуя фальсификации истории.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Германия не оспаривает, однако все чаще замалчивает роль Советского Союза в разгроме нацизма, а день начала Великой Отечественной войны не имеет широкого резонанса в современной немецкой культуре, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Приходится с сожалением констатировать, что в современной германской культуре памяти 22 июня - день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз - широкого резонанса не имеет... Роль советского народа в разгроме нацизма не оспаривается, однако все чаще замалчивается", - сказал Нечаев Известиям ".

Он отметил, что мемориальные мероприятия по случаю Дня памяти в ФРГ не проводят, а палата депутатов Берлина призывает поместить советские воинские мемориалы в "новый исторический контекст", добавив упоминания "преступлений сталинизма".

Посол подчеркнул, что Россия противодействует историческому ревизионизму, основанному на русофобии и текущей конъюнктуре.

При этом, по словам дипломата, РФ благодарна конструктивно настроенным общественным силам Германии, сохраняющим объективный взгляд на историю и отмечающим в публичном пространстве день нападения Третьего рейха на СССР

Нечаев добавил, что в рамках противодействия фальсификации истории российское посольство в ФРГ концентрирует усилия вокруг Дня Победы, Дня памяти и скорби, Дня памяти жертв геноцида советского народа.

"К сожалению, приходится работать в условиях политизации германской стороной мемориальной сферы, отказа госструктур от контактов и совместного участия в мероприятиях памяти, запретов на демонстрацию символов Великой Победы", - сказал посол.