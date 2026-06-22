Двадцать второе июня. День вечной памяти, день всенародной скорби и в то же время день — символ несгибаемости нашего народа. День, когда каждый из нас вспоминает своих предков, погибших в Великой Отечественной войне. А как известно, "нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой..."

Поскольку коллективная историческая память о той войне и Великой Победе над объединенной нацизмом Европой является стержнем нашего государства, европейцы всегда будут воевать против наших памятников. Достаточно вспомнить, что творили в последние годы с монументами советским воинам-освободителям в Прибалтике, Польше, Чехии и на Украине после победы там нацистской идеологии.

Надо признать: Германия долго держалась в стороне от этих тенденций. В первую очередь в связи с государственно признанной коллективной виной немцев за преступления Второй мировой войны. Но по мере нагнетания антироссийской истерии процесс освобождения от этих самоограничений довольно быстро набирает там ход.

В самом начале СВО тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью, в которой не раз делал отсылки к истории Великой Отечественной войны. И некоторые СМИ трактовали речь именно как "отказ Германии от исторической вины перед Россией". Заметьте, потом неоднократно Берлин официально объявлял о том, что чувство исторической вины за холокост определяет его политику в отношении Израиля. А недавние заявления командующего люфтваффе о готовности бомбить Петербург и Калининград свидетельствуют о том, что оковы коллективной ответственности перед Россией и русским народом окончательно сброшены.

На памятники советским воинам немцы пока еще не посягают, будучи ограниченными своими законами и международными обязательствами о сохранности могил. Но там начались посягательства другого рода. Так, с недавних пор в Германии развернулись жаркие дебаты вокруг памятника советскому Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Причем начали эти дебаты украинские активисты, которым не нравилась советская символика и тот факт, что мемориальный комплекс усеян цитатами Сталина.

Сейчас к этим инициативам активно присоединились немецкие политики, предложившие "контекстуализацию" мемориала. Они хотят снабдить каждую надпись "разоблачением" или "уточнением" в виде надписей или QR-кодов. Так, член палаты депутатов Берлина Александр Фраер-Винтерверб посетовал: "Здесь, например, цитата Сталина начинается с фразы о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Но умалчивает о том, что до этого был раздел Польши". Каким образом упоминание Польши должно, по мнению берлинского политика, изменить отношение к подвигу советского воина, освободившего Европу от нацизма, сказать сложно.

Но для этих "контекстуализаторов" главное — начать процесс по пересмотру истории. Затем, как мы знаем по опыту других стран, ее переписывание пойдет быстрее. Тем более что британская пресса, рассматривая эти инициативы, уже прямо призывает избавляться от памятников советским воинам в Германии.

Специально к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз еженедельник Der Spiegel выпустил номер, который недвусмысленно расставляет многие точки над i. Чего только стоит заголовок на обложке: "Наша война против России". Да-да, ведущий германский журнал прямо использует слова "наша война", когда пишет о нападении нацистов на нашу Родину. Что тут еще можно добавить?

Многие газеты обрушились на Der Spiegel за этот провокационный заголовок, называя его "подарком российской пропаганде". Но дело в том, что еженедельник описал процессы вполне открытые и публичные. Так, не секрет, что в Германии в последнее время стало модным искать нацистские корни среди родственников. Если раньше факт службы в СС или вермахте своих дедушек немцами не афишировался, то теперь они с удовольствием находят эти корни и открыто пишут об этом.

Собственно, Der Spiegel — о том же, о преемственности поколений! Причем журнал подчеркивает, что раньше среди немцев Западной Германии бытовал миф о "чистом вермахте". Несколько поколений воспитывались на идее о том, что все злодеяния на Восточном фронте творили эсэсовцы, а офицеры и рядовые армии просто воевали. Затем этот миф был развенчан. А сейчас (и, судя по всему, это новый этап избавления от коллективной ответственности) уже спокойно воспринимаются статьи о преступлениях военных против мирного населения СССР. Как пишет Der Spiegel, отступающие от Сталинграда немцы превратились в "армию преступников". "Чем больше давления оказывалось на немецкие войска, тем безжалостнее те становились", признает журнал. И ничего, это уже не мешает немцам чувствовать гордость за своих дедушек.

То есть жителей Германии плавно подводят к мысли о том, что сейчас, когда люфтваффе готовится бомбардировать Петербург, — это всего лишь продолжение дела их предков. Война против русских была нормальным явлением 85 лет назад, идея о ней становится нормальной и сейчас. А злодеяния против гражданских? Так про них и тогда немецкая пресса не особо писала, как не пишет и сейчас об ударах по детям в Старобельске или по туристическому автобусу в Енакиево, совершаемых идейными потомками нацистов.