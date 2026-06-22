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В немецком Галле запретили пускать на пляж людей с плохим знанием языка - РИА Новости, 22.06.2026
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19:22 22.06.2026
В немецком Галле запретили пускать на пляж людей с плохим знанием языка

DPA: в Германии запретили пускать на пляж не владеющих немецким языком

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация курортного комплекса в городе Галле (ФРГ) запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка.
  • Поводом для введения новой меры послужил инцидент, когда спасателю пришлось вытаскивать из воды ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.
  • С момента введения нового правила сотрудники базы отдыха уже отказали во входе нескольким посетителям.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Администрация курортного комплекса в городе Галле в ФРГ запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка, передает агентство DPA.
По словам управляющего курортным комплексом на берегу озера Хайдезее Маттиаса Нобеля, на которого ссылается DPA, администрация должна быть уверена, что посетители понимают правила поведения в водоеме, и что сотрудники могут обеспечить безопасность отдыхающих. Нобель заявил, что администрация имеет право принять решение о входе посетителя, если становится понятно, что он испытывает языковые трудности.
"Людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне, больше не будут пускать на пляж в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт)", - говорится в публикации.
Поводом для введения новой меры послужил инцидент, произошедший в минувшие выходные. Нобелю, который сам является спасателем, пришлось вытаскивать из воды ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.
По словам Нобеля, с момента введения нового правила сотрудники базы отдыха уже отказали во входе нескольким посетителям.
Директор добавил, что такое решение было уже подвергнуто критике, но администрация не намерена отказываться от него.
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