В немецком Галле запретили пускать на пляж людей с плохим знанием языка

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация курортного комплекса в городе Галле (ФРГ) запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка.

Поводом для введения новой меры послужил инцидент, когда спасателю пришлось вытаскивать из воды ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.

С момента введения нового правила сотрудники базы отдыха уже отказали во входе нескольким посетителям.

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Администрация курортного комплекса в городе Галле в ФРГ запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка, передает агентство Администрация курортного комплекса в городе Галле в ФРГ запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка, передает агентство DPA.

По словам управляющего курортным комплексом на берегу озера Хайдезее Маттиаса Нобеля, на которого ссылается DPA, администрация должна быть уверена, что посетители понимают правила поведения в водоеме, и что сотрудники могут обеспечить безопасность отдыхающих. Нобель заявил, что администрация имеет право принять решение о входе посетителя, если становится понятно, что он испытывает языковые трудности.

"Людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне, больше не будут пускать на пляж в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт )", - говорится в публикации.

Поводом для введения новой меры послужил инцидент, произошедший в минувшие выходные. Нобелю, который сам является спасателем, пришлось вытаскивать из воды ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.

По словам Нобеля, с момента введения нового правила сотрудники базы отдыха уже отказали во входе нескольким посетителям.