В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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