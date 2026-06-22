Израиль нанес авиаудары по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов израильских БПЛА по автомобилям в районе Ар-Рималь на западе Газы погибла по меньшей мере одна женщина.
- Есть пострадавшие, о новых жертвах в результате других ударов по Газе пока не сообщается.
КАИР, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате ударов израильских БПЛА по автомобилям в районе Ар-Рималь на западе города Газа, передает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
"Одна женщина погибла, есть пострадавшие в результате удара израильского беспилотника по кварталу Ар-Рималь на западе города Газа" - говорится в сообщении катарского телеканала.
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В соцсетях также публикуются видео других ударов по Газе, но о новых жертвах пока не сообщается.
В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,2 тысячи получили ранения. Общее число погибших с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года превысило 73 тысяч человек, раненых — более 173 тысяч.