Израиль нанес авиаудары по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ударов израильских БПЛА по автомобилям в районе Ар-Рималь на западе Газы погибла по меньшей мере одна женщина.

Есть пострадавшие, о новых жертвах в результате других ударов по Газе пока не сообщается.

КАИР, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате ударов израильских БПЛА по автомобилям в районе Ар-Рималь на западе города Газа, передает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

"Одна женщина погибла, есть пострадавшие в результате удара израильского беспилотника по кварталу Ар-Рималь на западе города Газа" - говорится в сообщении катарского телеканала.

В соцсетях также публикуются видео других ударов по Газе, но о новых жертвах пока не сообщается.

Катара, США и В октябре 2025 года Израиль ХАМАС при посредничестве Египта Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом . На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.