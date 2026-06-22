В Словакии назвали финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия понесет дополнительные расходы в сотни миллионов евро из-за решения ЕС отказаться от импорта газа из России.

Дополнительные расходы связаны с необходимостью обеспечить новые транспортные мощности и ожидаемым ростом цены на сырье.

БРАТИСЛАВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнительные расходы, которые понесет Словакия из-за решения Европейского союза отказаться от импорта газа из России, оцениваются в сотни миллионов евро, сообщил РИА Новости словацкий энергооператор SPP.

"Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством Repower EU , согласно которому поставки российского природного газа с 4 квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро", - сообщили в компании.

По данным SPP, дополнительные расходы возникнут из-за необходимости обеспечить новые транспортные мощности, а также "в связи с ожидаемым ростом цены на само сырье под влиянием исключения одного энергетического источника из энергетического баланса Европейского союза".

"Размер этих дополнительных расходов сейчас точно вычислить нельзя", - заключили в компании.