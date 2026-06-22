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В Словакии назвали финансовые потери при отказе ЕС от российского газа - РИА Новости, 22.06.2026
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01:16 22.06.2026
В Словакии назвали финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

SPP: Словакия заплатит сотни миллионов евро за отказ ЕС от газа из РФ

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия понесет дополнительные расходы в сотни миллионов евро из-за решения ЕС отказаться от импорта газа из России.
  • Дополнительные расходы связаны с необходимостью обеспечить новые транспортные мощности и ожидаемым ростом цены на сырье.
БРАТИСЛАВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнительные расходы, которые понесет Словакия из-за решения Европейского союза отказаться от импорта газа из России, оцениваются в сотни миллионов евро, сообщил РИА Новости словацкий энергооператор SPP.
"Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с 4 квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро", - сообщили в компании.
По данным SPP, дополнительные расходы возникнут из-за необходимости обеспечить новые транспортные мощности, а также "в связи с ожидаемым ростом цены на само сырье под влиянием исключения одного энергетического источника из энергетического баланса Европейского союза".
"Размер этих дополнительных расходов сейчас точно вычислить нельзя", - заключили в компании.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
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