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Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира. А его сборная - главная сенсация! - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
15:11 22.06.2026 (обновлено: 15:12 22.06.2026)
Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира. А его сборная - главная сенсация!

Игрок "Краснодара" Ленини помог Кабо-Верде сыграть вничью с Уругваем на ЧМ-2026

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
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Сборную Кабо-Верде можно смело назвать одним из главных открытий чемпионата мира-2026. Команда с островов, затерянных в Атлантическом океане, после двух туров имеет вполне реальные шансы на выход в плей-офф мундиаля. РИА Новости Спорт разбирается, в чем секрет кабовердцев.

Возинью уже ждут в России

В мире насчитывается примерно 1,5 миллиона уроженцев Кабо-Верде. Схоже с населением Новосибирска. Или Екатеринбурга. Среди них нашлось 26 футболистов, которые впервые представляют страну на чемпионате мира. Более того, делают это вполне успешно.
Сборная Кабо-Верде заявила о себе уже по итогам первого тура. Нулевая ничья с действующими чемпионами Европы, испанцами, воспринималась, как чудо. Ее называли не иначе, как исторической, а голкипера Возинью провозгласили национальным героем. Буквально в режиме онлайн вся планета следила за социальными сетями вратаря, в одной из которых количество подписчиков с 55 тысяч увеличилось до 15 миллионов.
Возинью уже мечтают видеть в российской Медийной футбольной лиге. Ее президент Николай Осипов намерен пригласить вратаря после окончания мундиаля. Оснований для такой популярности немало. Возинья действительно совершил в матче с Испанией несколько сумасшедших сейвов, а история о том, что его мама не смогла приехать на турнир из-за проблем с визой тронула даже жесткие сердца властей США. В итоге на встрече с уругвайцами Ана Кандида Эвора заняла долгожданное почетное место на трибуне.
Но на этот раз главным героем матча стал не ее сын. А полузащитник "Краснодара" и чемпион России-2024/25 Кевин Ленини. 29-й летний футболист на 21-й минуте сотворил шедевр, отправив мяч в угол ворот Фернандо Муслера дальним ударом со штрафного. Такой первый гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира запомнится надолго. Ленини не только вошел в историю, но и по праву был признан лучшим игроком встречи.
После матча с испанцами некоторые специалисты называли схему кабовердцев автобусом, но уже встреча с командой Уругвая показала: Кабо-Верде - по-настоящему умная команда. Думающая, техничная, хорошо организованная и с отличной физической подготовкой. Конечно, иногда сильно заметно отсутствие опыта. Привозил с уругвайцами и Возинья. Но общая картина все равно оставляла приятное впечатление.
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Сила – в братстве и единстве

Да, можно свалить все на напортачившего в моменте со вторым голом Муслеру, но в данном моменте стоит обратить внимание на действия Элио Варелы. Потрясающий рывок с центра поля, аккуратный проброс мимо выскочившего вратаря и точный удар в пустые ворота. Два касания и сборная Кабо-Верде вырывает ничью. Повезло? А вот и нет. Вполне закономерный результат, исходя из общей картины матча. Так в чем же секрет этой команды? "Он прост".
"Наше главное оружие – единство внутри команды, - объяснил Ленини, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА. – Наше братство. Мы все абсолютно спокойны. Знаем свои сильные стороны и знаем, что делаем. Это не что-то невозможное и это не какой-то семиглавый монстр. Просто хотим показать миру, кто мы есть, и выйти на более высокий уровень. После матча с Испанией мы почувствовали, что ничего сверхъестественного не произошло".
Эти слова прозвучали очень скромно. Судя по всему, футболист "Краснодара" не читал прессу, которая пестрела заголовками о кабовердском чуде. "Мы всегда стараемся сохранять спокойствие, - отметил главный тренер Бубишта. – Мы приехали сюда не просто поучаствовать, а бороться".
Действительно, с борьбой у команды проблем нет. Футболисты выкладывались до судорог в ногах. Бубишта после финального свистка поздравил сборную не только с хорошим результатом, но и с полной самоотдачей. Именно на этом аспекте специалист сделал акцент.
За тур до окончания группового этапа сборная Кабо-Верде набрала два очка, столько же и у уругвайцев. Но в последнем туре футболистам Марсело Бьельсы предстоит встреча с лидерами – испанцами. А вот африканцы сыграют с Саудовской Аравией, получившей во втором туре разгромные 0-4 от Ямаля и компании. Так что шансы на выход команды Кабо-Верде из группы ни в коем случае нельзя называть призрачными. Они вполне реальны.
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ФутболВозиньяФернандо МуслераКевин ЛениниКраснодарМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Кабо-Верде
 
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