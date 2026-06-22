Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира. А его сборная - главная сенсация!

Сборную Кабо-Верде можно смело назвать одним из главных открытий чемпионата мира-2026. Команда с островов, затерянных в Атлантическом океане, после двух туров имеет вполне реальные шансы на выход в плей-офф мундиаля. РИА Новости Спорт разбирается, в чем секрет кабовердцев.

Возинью уже ждут в России

В мире насчитывается примерно 1,5 миллиона уроженцев Кабо-Верде . Схоже с населением Новосибирска . Или Екатеринбурга . Среди них нашлось 26 футболистов, которые впервые представляют страну на чемпионате мира. Более того, делают это вполне успешно.

Сборная Кабо-Верде заявила о себе уже по итогам первого тура. Нулевая ничья с действующими чемпионами Европы, испанцами, воспринималась, как чудо. Ее называли не иначе, как исторической, а голкипера Возинью провозгласили национальным героем. Буквально в режиме онлайн вся планета следила за социальными сетями вратаря, в одной из которых количество подписчиков с 55 тысяч увеличилось до 15 миллионов.

Возинью уже мечтают видеть в российской Медийной футбольной лиге. Ее президент Николай Осипов намерен пригласить вратаря после окончания мундиаля. Оснований для такой популярности немало. Возинья действительно совершил в матче с Испанией несколько сумасшедших сейвов, а история о том, что его мама не смогла приехать на турнир из-за проблем с визой тронула даже жесткие сердца властей США . В итоге на встрече с уругвайцами Ана Кандида Эвора заняла долгожданное почетное место на трибуне.

Но на этот раз главным героем матча стал не ее сын. А полузащитник " Краснодара " и чемпион России-2024/25 Кевин Ленини . 29-й летний футболист на 21-й минуте сотворил шедевр, отправив мяч в угол ворот Фернандо Муслера дальним ударом со штрафного. Такой первый гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира запомнится надолго. Ленини не только вошел в историю, но и по праву был признан лучшим игроком встречи.

После матча с испанцами некоторые специалисты называли схему кабовердцев автобусом, но уже встреча с командой Уругвая показала: Кабо-Верде - по-настоящему умная команда. Думающая, техничная, хорошо организованная и с отличной физической подготовкой. Конечно, иногда сильно заметно отсутствие опыта. Привозил с уругвайцами и Возинья. Но общая картина все равно оставляла приятное впечатление.

Сила – в братстве и единстве

Да, можно свалить все на напортачившего в моменте со вторым голом Муслеру, но в данном моменте стоит обратить внимание на действия Элио Варелы . Потрясающий рывок с центра поля, аккуратный проброс мимо выскочившего вратаря и точный удар в пустые ворота. Два касания и сборная Кабо-Верде вырывает ничью. Повезло? А вот и нет. Вполне закономерный результат, исходя из общей картины матча. Так в чем же секрет этой команды? "Он прост".

"Наше главное оружие – единство внутри команды, - объяснил Ленини, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА . – Наше братство. Мы все абсолютно спокойны. Знаем свои сильные стороны и знаем, что делаем. Это не что-то невозможное и это не какой-то семиглавый монстр. Просто хотим показать миру, кто мы есть, и выйти на более высокий уровень. После матча с Испанией мы почувствовали, что ничего сверхъестественного не произошло".

Эти слова прозвучали очень скромно. Судя по всему, футболист "Краснодара" не читал прессу, которая пестрела заголовками о кабовердском чуде. "Мы всегда стараемся сохранять спокойствие, - отметил главный тренер Бубишта. – Мы приехали сюда не просто поучаствовать, а бороться".

Действительно, с борьбой у команды проблем нет. Футболисты выкладывались до судорог в ногах. Бубишта после финального свистка поздравил сборную не только с хорошим результатом, но и с полной самоотдачей. Именно на этом аспекте специалист сделал акцент.