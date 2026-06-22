Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с иранцами на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 0:0.
- В первом тайме арбитр отменил гол иранского нападающего Мехди Тареми из-за офсайда, а во втором тайме показал красную карточку защитнику бельгийцев Натану Нгою.
- В заключительном, третьем туре сборная Бельгии сыграет с новозеландцами, команда Ирана — с египтянами, оба матча пройдут 26 июня.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе (США) в присутствии 70317 зрителей и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме арбитр аргентинец Дарио Эррера отменил гол иранского нападающего Мехди Тареми из-за офсайда, во втором тайме - показал красную карточку защитнику бельгийцев Натану Нгою (66-я минута).
21 июня 2026 • начало в 22:00
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В стартовом составе сборной Ирана вышел полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби и был заменен на 66-й минуте.
Первые матчи команд также завершились вничью. Не одержавшие побед на турнире бельгийцы сыграли вничью со сборной Египта (1:1), иранцы - с командой Новой Зеландии (2:2). Таблицу группы возглавляет сборная Ирана (2 очка), далее идут сборные Бельгии (2), Новой Зеландии (1) и Египта (1).