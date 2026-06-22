ФСБ: агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронеже задержан агент украинских спецслужб по подозрению в госизмене.
- Задержанный искал курьеров в Telegram от 16 до 30 лет, привлекая их под видом помощи участникам спецоперации.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Задержанный в Воронеже за госизмену заявил, что искал курьеров в Telegram от 16 до 30 лет и привлекал их под видом помощи участникам спецоперации, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
"Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка", - сказал задержанный.