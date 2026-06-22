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ФСБ: агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО - РИА Новости, 22.06.2026
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11:01 22.06.2026
ФСБ: агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО

ФСБ: агент Киева в Воронеже привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже задержан агент украинских спецслужб по подозрению в госизмене.
  • Задержанный искал курьеров в Telegram от 16 до 30 лет, привлекая их под видом помощи участникам спецоперации.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Задержанный в Воронеже за госизмену заявил, что искал курьеров в Telegram от 16 до 30 лет и привлекал их под видом помощи участникам спецоперации, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб, который организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
"Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка", - сказал задержанный.
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ВоронежTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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