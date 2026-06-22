Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе.
- В случае необходимости власти Германии могут прибегнуть к обязательному призыву для комплектации бригады.
- К концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе, сообщило агентство DPA.
"Во время своего визита на первые учения 45-й бронетанковой бригады Писториус признал, что вряд ли все 4,8 тысяч военнослужащих можно будет набрать добровольно. В случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву", - говорится в публикации.
Глава оборонного ведомства неоднократно называл обеспечение полной боеготовности бригады "наивысшим приоритетом".
Писториус ранее заявил, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.