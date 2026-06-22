Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ФРГ допустили обязательный призыв для формирования бригады в Литве - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 22.06.2026
СМИ: в ФРГ допустили обязательный призыв для формирования бригады в Литве

DPA: Писториус допустил обязательный призыв для формирования бригады в Литве

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе.
  • В случае необходимости власти Германии могут прибегнуть к обязательному призыву для комплектации бригады.
  • К концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе, сообщило агентство DPA.
В феврале издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ сообщало, что Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МИД России усомнился в адекватности Писториуса из-за военной стратегии ФРГ
7 мая, 11:35
"Во время своего визита на первые учения 45-й бронетанковой бригады Писториус признал, что вряд ли все 4,8 тысяч военнослужащих можно будет набрать добровольно. В случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву", - говорится в публикации.
Глава оборонного ведомства неоднократно называл обеспечение полной боеготовности бригады "наивысшим приоритетом".
Писториус ранее заявил, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Германии призвали Мерца последовать примеру Стармера
Вчера, 14:34
 
В миреГерманияЛитваБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала