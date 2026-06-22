СМИ: в ФРГ допустили обязательный призыв для формирования бригады в Литве

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе.

В случае необходимости власти Германии могут прибегнуть к обязательному призыву для комплектации бригады.

К концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что вооруженным силам Германии вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду исключительно на добровольной основе, сообщило агентство DPA.

В феврале издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ сообщало, что Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву

"Во время своего визита на первые учения 45-й бронетанковой бригады Писториус признал, что вряд ли все 4,8 тысяч военнослужащих можно будет набрать добровольно. В случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву", - говорится в публикации.

Глава оборонного ведомства неоднократно называл обеспечение полной боеготовности бригады "наивысшим приоритетом".

Писториус ранее заявил, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.