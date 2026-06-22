В более чем 800 школах Франции отменили занятия

Краткий пересказ от РИА ИИ В более чем 800 младших и средних школах Франции отменены занятия в понедельник из-за аномальной жары.

Еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране изменят расписание, чтобы сократить количество занятий и отпустить учеников домой пораньше.

Метеослужба Франции объявила о введении высочайшего (красного) уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части страны из-за аномальной жары.

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости. Занятия в понедельник отменены в более чем 800 младших и средних школах по всей Франции из-за аномальной жары, сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

« "Завтра 845 младших и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников. Это означает, что они либо не будут открыты для учащихся вообще, либо будут открыты только для очень небольшого числа учеников", — сказал Жеффре в эфире телеканала France 3.

Еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране уведомили министерство о том, что изменят расписание. Школы пошли на это для того, чтобы сократить количество занятий и отпустить учеников домой пораньше, до пика жары.

По словам министра, затронутые этим решением учебные заведения расположены в тех частях республики, где был введен высочайший (красный) уровень погодной опасности.

Метеослужба Франции объявила накануне о введении на воскресенье высочайшего (красного) уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части страны из-за аномальной жары. Еще в 45 департаментах был введен предпоследний, оранжевый уровень опасности.