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В более чем 800 школах Франции отменили занятия - РИА Новости, 22.06.2026
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04:21 22.06.2026 (обновлено: 05:57 22.06.2026)
В более чем 800 школах Франции отменили занятия

В более чем 800 школах Франции отменили занятия из-за аномальной жары

© AP Photo / Yohan BonnetУчащиеся школы во Франции
Учащиеся школы во Франции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Yohan Bonnet
Учащиеся школы во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В более чем 800 младших и средних школах Франции отменены занятия в понедельник из-за аномальной жары.
  • Еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране изменят расписание, чтобы сократить количество занятий и отпустить учеников домой пораньше.
  • Метеослужба Франции объявила о введении высочайшего (красного) уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части страны из-за аномальной жары.
ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости. Занятия в понедельник отменены в более чем 800 младших и средних школах по всей Франции из-за аномальной жары, сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.
«
"Завтра 845 младших и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников. Это означает, что они либо не будут открыты для учащихся вообще, либо будут открыты только для очень небольшого числа учеников", — сказал Жеффре в эфире телеканала France 3.
Еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране уведомили министерство о том, что изменят расписание. Школы пошли на это для того, чтобы сократить количество занятий и отпустить учеников домой пораньше, до пика жары.
По словам министра, затронутые этим решением учебные заведения расположены в тех частях республики, где был введен высочайший (красный) уровень погодной опасности.
Метеослужба Франции объявила накануне о введении на воскресенье высочайшего (красного) уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части страны из-за аномальной жары. Еще в 45 департаментах был введен предпоследний, оранжевый уровень опасности.
В мае Францию уже накрывала беспрецедентная жара, побившая многие исторические максимумы за месяц. По сведениям метеорологов, температурные значения превышали климатическую норму на 10-15 градусов. На этом фоне в ряде французских регионов был зафиксирован самый жаркий майский день за всю историю наблюдений, это произошло 26 мая.
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