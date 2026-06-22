СМИ: письмо о центрах приема мигрантов застало Францию врасплох

Краткий пересказ от РИА ИИ 19 стран-членов ЕС подписали письмо с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах.

Инициатива по созданию центров приема мигрантов организована правительствами Дании и Италии.

Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Франция оказалась застигнута врасплох письмом с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах, подписанное 19 странами-членами ЕС, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Италии. Ранее Politico сообщало, что больше половины из 27 стран-членов Евросоюза подписали письмо с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах. Данная инициатива была организована правительствами Дании

"Письмо застало Францию врасплох", - говорится в материале.

По данным издания, если бы письмо было подписано только властями Дании и Италии, то это не стало бы большой проблемой.

"Но когда его подписали 19 стран, это превратилось в очень серьезный вопрос", - приводит издание слова неназванного дипломата.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что никогда не видел, чтобы центры приема мигрантов в третьих странах действительно работали.

На прошлой неделе Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Изменения в миграционном законодательстве поддержали 418 евродепутатов, 218 проголосовали против, 30 парламентариев воздержались.