СМИ: письмо о центрах приема мигрантов застало Францию врасплох

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 19 стран-членов ЕС подписали письмо с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах.
- Инициатива по созданию центров приема мигрантов организована правительствами Дании и Италии.
- Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Франция оказалась застигнута врасплох письмом с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах, подписанное 19 странами-членами ЕС, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.
"Письмо застало Францию врасплох", - говорится в материале.
По данным издания, если бы письмо было подписано только властями Дании и Италии, то это не стало бы большой проблемой.
"Но когда его подписали 19 стран, это превратилось в очень серьезный вопрос", - приводит издание слова неназванного дипломата.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что никогда не видел, чтобы центры приема мигрантов в третьих странах действительно работали.
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На прошлой неделе Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Изменения в миграционном законодательстве поддержали 418 евродепутатов, 218 проголосовали против, 30 парламентариев воздержались.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что в этом году ожидает заключения соглашений с государствами вне Евросоюза по созданию центров для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в интеграционном объединении.
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