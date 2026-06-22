Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз продвинулся в вопросе согласования целей и плана действий в отношении возможных переговоров с Россией.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости установления прямого контакта с Москвой.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Евросоюз якобы "далеко продвинулся" в вопросе согласования целей и плана действий в отношении возможных переговоров с Россией, утверждает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, и какой момент нужно выбрать для этого.
"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе", - сказала Валтонен телерадиовещателю Yle, комментируя ведущиеся в ЕС дискуссии о возобновлении контактов с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.