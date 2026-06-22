"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе", - сказала Валтонен телерадиовещателю Yle, комментируя ведущиеся в ЕС дискуссии о возобновлении контактов с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.